"Zeytinde kooperatif modeli sektörün sorunlarını çözer"

Eray ŞEN/EKONOMİ

Çukurova Zeytin İşletmeleri Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Haldun Coşkun, sektörün işleyişi ile ilgili açıklamasında, kooperatif modelini önerdi.

Çukurova bölgesinde zeytin ve zeytinyağı alanlarında faaliyet göstermek amacıyla 2006 yılında Çukurova Zeytin İşletmeleri’ni kurduğunu belirten Coşkun, yıllar içinde edindiği deneyimi “Y’ağlamıyorum – Zeytinyağı Kaçtı” adlı kitapta anlattığını söyledi. “Amacımız bölgedeki zeytin ve zeytinyağı işlerinde bir farkındalık yaratmaktı” diyen Coşkun, şöyle devam etti:

“Öncelikle 2008 yılında Doğu Akdeniz Zeytin ve Zeytinyağı Zirvesi düzenledik. Daha sonra ticari faaliyetlere ağırlık verdik ve Prolive markası ile pazara girdik. Amerika’da çalışmalar yaptık ve Irak’ta yoğun ticari faaliyetlerde bulunduk. Pandemi döneminde yaşadığımız sıkıntının ardından, son iki yıldır bir proje üzerinde çalışıyoruz. Şöyle ki; küçük arazilerde yapılan zeytin üretiminde toplama, budama, rakım, işletme, satış problemleri var. Küçük üretim alanlarını kooperatif altında birleştirebilirsek yaşanan sorunlar çok daha kolaylıkla aşılabilir. Çalışmalarımızı bu yönde yoğunlaştırdık.”

Türkiye’de Güneydoğudan başlayarak; Mardin, Şanlıurfa, Gaziantep, Osmaniye, Kahramanmaraş, Adana, Mersin, Antalya, Muğla, Aydın, İzmir, Balıkesir, Bursa, Çanakkale illerinde zeytin üretimi yapıldığını vurgulayan Coşkun, “Öncelikle yakın şehirleri birleştirerek birer bölgesel kooperatif, daha sonra bunların bir tür federasyon şeklinde bir üstyapısını oluşturmak gerekiyor. TARİŞ bunu Ege’de yapıyordu. Ama uygulanan bazı yanlış politikalar ve Ege’nin kendi içerisinde kuzey-güney olarak ayrışması, bölgecilik yapılması nedeniyle ortak adımlar atılması zorlaştı. Geldiğimiz noktada bu organizasyonu yapabilirsek yurt dışı ihracat pazarlarında çok önemli avantajlar yakalayabiliriz. Böyle bir atılım, kaliteli depolama sistemleri kurmak ile mümkün olabilir. Geçen senenin ürününü, bu sene pazarlayabilecek altyapıyı kurmak gerekiyor. Lisanslı depoculuk birçok üründe var ama zeytinyağında Marmarabirlik ve Akhisar Ticaret Borsası’nın olmak üzere sadece iki lisanslı depo bulnuyor. Ürünü aynı kalitede koruyabilmek için bu sayının artırılması lazım” diye konuştu.