"Zeytinde rekolte yüzde 75 azaldı"

ALİ ŞAHİN/BURSA

Kuraklık tüm yurtta etkisini artırırken Bursa’da en önemli ürün kalemlerinden olan zeytin için de tehlike çanları çalıyor. Geçen yıl zeytinde yüksek bir rekolte yaşandığını ancak bu seneki hasat sezonunda benzer bir durumun yaşanmayacağını belirten Marmarabirlik’e bağlı S.S. Mudanya Zeytin Tarım Satış Kooperatifi Başkanı Cüneyt Soylu, “Bölgemizde geçen sene oluşan yüksek rekoltenin ardından bu yıl ağaçlarımız yorgun olduğu için bir verim kaybı bekliyorduk ancak zeytin ağaçlarının çiçek açtığı mayıs ve haziran ayında hava şartlarının soğuk gitmesi hasarı artırdı. Bu sene bölgemizde bir önceki yıla göre %75 oranında verim kaybı beklentimiz mevcut. Ancak ne yazık ki ağaçlarımızda kalan zeytin için de tehlike henüz geçmedi. Havaların aşırı sıcak geçmesi nedeniyle ‘Dacus’ zararlısının tarladaki ürüne zarar verme ihtimali sürüyor. Önümüzdeki bir aylık süreç bu anlamda da çok önemli” diye konuştu.

“Havuzdaki zeytinin fiyatları arttı”

Bu sene düşük rekoltenin iri zeytin olarak piyasaya dönmesini ancak bunun zeytinyağı fiyatlarını olumsuz etkileyeceğini belirten Soylu, “Zeytinin iri olması sofralık taraftaki talebin kısmen karşılanmasını sağlarken yağlık dediğimiz ufak baremli zeytin konusunda bir sıkıntı yaşayabiliriz. Şu anda havuzlarda tutulan ve bayram öncesinde 20-25 TL bandında satılan ince zeytinin fiyatı 35-40 TL’ye kadar çıktı. Bu zeytin genellikle yağ üretiminde kullanıldığı ve tüccarlar da ürün bulamama kaygısı yaşadığı için havuzlardaki zeytinlerin de fiyatı arttı. İnce zeytinde yaşanan artış daha yukarıdaki baremlerde de fiyat artışına neden oldu. Bu yıl için ne yazık ki üreticimizi güzel bir hasat yılı beklemiyor. Az olan ürün nedeniyle fiyatların da yukarı gitme ihtimali bulunuyor” dedi.