Zeytinoğlu: Ağustos ayında bütçe 12,9 milyar TL fazla verdi

Kocaeli/Ekonomi

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Hazine ve Maliye Bakanlığı nın açıkladığı ağustos ayı bütçe gerçekleşmeleri hakkında değerlendirmelerde bulundu. Zeytinoğlu, “Ağustos ayında merkezi yönetim bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 37,8 artışla 1 trilyon 642,1 milyar TL, bütçe gelirleri ise yüzde 28,5 artışla 1 trilyon 654,9 milyar TL oldu. Bütçe ağustos ayında 12,9 milyar TL fazla verdi. Ağustos ayında bütçenin fazla vermesini olumlu buluyoruz” dedi.

“Bütçe açığı bu dönemde 1 trilyon 308,1 milyar TL olarak gerçekleşti”

Ocak-ağustos dönemine ilişkin gerçekleşmeleri de değerlendiren Zeytinoğlu, “Yılın ilk sekiz ayında bütçe giderleri yüzde 36,8 artarak 12 trilyon 162,7 milyar TL’ye, bütçe gelirleri yüzde 36 artarak 10 trilyon 854,6 milyar TL’ye yükseldi. Bütçe açığı bu dönemde 1 trilyon 308,1 milyar TL olarak gerçekleşti. Yılın kalan döneminde gelirlerdeki artışın devam etmesi ve harcamaların kontrollü seyriyle bütçe dengesinde daha olumlu bir görünüm oluşmasını bekliyoruz” şeklinde konuştu.