Zeytinoğlu: Ağustos ayında ihracat 23 milyar 467 milyon dolara ulaştı

Kocaeli/Ekonomi

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, TÜİK’ in açıkladığı temmuz ayı sanayi üretim endeksini değerlendirdi. Zeytinoğlu, “Sanayi üretimi temmuz ayında aylık yüzde 1 azalırken, yıllık yüzde 0,3 geriledi. İmalat sanayinde ise aylık yüzde 0,8’lik düşüşe karşılık yıllık yüzde 0,3 ile sınırlı bir artış gerçekleşti” diye konuştu.

Üretim gruplarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Zeytinoğlu, “Ara malı üretiminin yıllık yüzde 1,2 artmasını olumlu buluyoruz. Buna karşılık yatırım ve üretim kapasitesi açısından önemli olan sermaye malı üretiminde aylık yüzde 1,6, yıllık yüzde 2,6 gerileme gerçekleşti. Yüksek teknoloji üretimindeki yıllık gerileme haziran ayına göre yavaşlamakla birlikte yüzde 8,5 seviyesinde devam etti. Bu grupta aylık bazda da yüzde 5,8’lik düşüş görüyoruz. Üretimin niteliği ve rekabet gücümüz açısından yüksek ve orta-yüksek teknoloji gruplarında daha güçlü bir seyir görmeyi önemsiyoruz” dedi.

Zeytinoğlu, “Ağustos ayında ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,1 artarak 23 milyar 467 milyon dolara ulaştı. İhracatta kaydedilen bu artışın ağustos ayı sanayi üretimine de olumlu yansımasını bekliyoruz. Geçtiğimiz hafta açıklanan OVP’de sanayi politikalarına daha fazla ağırlık verilmesini önemsiyor, bu adımların kararlılıkla uygulanmasının yatırım, üretim ve ihracatımıza önemli katkılar sağlayacağına ve sanayimizin rekabet gücünü artıracağına inanıyoruz” şeklinde konuştu