Zeytinoğlu, “Cari denge mayıs ayında 1 milyar 459 milyon açık verdi.”

Kocaeli

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, T.C. Merkez Bankası’ nın açıkladığı mayıs ayı ödemeler dengesi verilerini değerlendirdi. Cari dengenin mayıs ayında 1 milyar 459 milyon açık verdiğini dile getiren Zeytinoğlu, “Bugün Ticaret Bakanlığımız tarafından açıklanan ilave gümrük vergilerinin, cari dengeye olumlu katkı sağlayacağına inanıyoruz. Bununla birlikte, cari açıktaki kalıcı iyileşmenin, üretim ve ihracatımızın rekabet gücünü artıracak politikalarla desteklenmesi gerektiğini düşünüyoruz” dedi. Diğer taraftan, yıllıklandırılmış cari açığın 37,3 milyar dolar seviyesine yükseldiğini görüyoruz. Yıllık cari açıktaki artışın, yavaşlama göstermesine rağmen küresel jeopolitik gelişmelerin etkisiyle tekrar hızlanmasından endişe ediyoruz” dedi.

KSO Başkanı Zeytinoğlu, “Türkiye’nin bu yılın ilk 5 ayında 2,4 milyar doları net yeni yatırım olmak üzere toplam 4 milyar dolarlık uluslararası doğrudan yatırım aldığını görüyoruz. Mayıs ayındaki 239 milyon dolarlık net yeni yatırım, bu yılın en düşük aylık rakamına işaret ediyor. 2007 yılında olduğu gibi tekrar 19 milyar dolar seviyesine çıkarabilmemiz için yapısal reformların yeniden hayata geçirilmesi büyük önem taşıyor” diye konuştu.