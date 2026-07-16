Zeytinoğlu, "Haziran ayında bütçe 114,2 milyar TL fazla verdi."

Kocaeli

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı haziran ayı bütçe gerçekleşmelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Haziran ayında merkezi yönetim bütçe giderlerinin yüzde 12,6 artışla 1 trilyon 395,5 milyar TL olduğunu belirten Zeytinoğlu, bütçe gelirlerinin yüzde 66 artışla 1 trilyon 509,6 milyar TL olduğunu söyledi. Zeytinoğlu haziran ayında bütçenin 114,2 milyar TL fazla verdiğini, bütçenin fazla vermesinde gelir vergisi tahsilatlarındaki yüzde 145,7' lik artışın belirleyici olduğunu ifade etti.

Zeytinoğlu, "Gelir vergisi tahsilatındaki güçlü artışta, Kurban Bayramı nedeniyle mayıs ayından haziran ayına kayan vergi tahsilatlarının etkili olduğunu söyleyebiliriz. İthalde alınan KDV tahsilatındaki yüzde 53,1’lik artışta ise, haziran ayında özellikle hammadde ve ara malı ithalatında görülen yüzde 30’luk yükselişin etkili olduğunu değerlendiriyoruz” diye konuştu.

Zeytinoğlu, “Haziran ayında bütçe giderlerinin alt kalemlerine baktığımızda, mal ve hizmet alım giderlerinin geçen yılın aynı ayına göre yüzde 67,7 arttığını görüyoruz. Bu artışın yıllık enflasyonun üzerinde gerçekleşmiş olması dikkat çekiyor. Genel olarak baktığımızda, bütçe dengesindeki olumlu görünümün önemli ölçüde takvim etkisinden kaynaklandığını, dolayısıyla yılın kalan aylarında bütçe performansının gelir ve harcama disiplininin seyrine bağlı olarak şekilleneceğini düşünüyoruz” şeklinde konuştu.