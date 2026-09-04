Zeytinoğlu: İhracatta aylık 30 milyar dolar seviyesi hedeflenmeli

Kocaeli

Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan ağustos ayı dış ticaret verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Dr. Ayhan Zeytinoğlu, “İhracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,1 artarak 23,5 milyar dolara ulaştı. Ağustos ayında ithalat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,5 artışla 28,7 milyar dolar olarak gerçekleşti. Geçen ay 33 milyar dolar bandına ulaşan aylık ithalatın, 28,7 milyar dolar bandına gerilemesi memnuniyet verici” ifadelerini kullandı.

Aylık dış ticaret açığının 5,2 milyar dolara gerileyerek son bir yılın en düşük seviyesinde gerçekleşmesini olumlu bulduklarını söyleyen Zeytinoğlu, “Bu gelişmenin yıllık cari açığın artış hızının yavaşlamasına katkı sağlayacağını düşünüyoruz. İhracatta aylık 30 milyar dolar seviyesini ulaşılabilir bir hedef haline getirmemiz gerektiğine inanıyoruz. Bu doğrultuda son dönemde açıklanan imalat sanayisine yönelik finansman desteklerinin sürdürülmesini bekliyoruz” şeklinde konuştu.

TÜİK tarafından açıklanan ağustos ayı enflasyon verilerini de değerlendiren Zeytinoğlu, “Ağustos ayında TÜFE yüzde 1,84 artarken yıllık enflasyon yüzde 31,51 olarak gerçekleşti. Yİ-ÜFE ise aylık bazda yüzde 2,57, yıllık bazda yüzde 27,95 arttı. TÜFE’deki sınırlı düşüşe karşılık üretici enflasyonunun iki aylık gerilemenin ardından yeniden yükselişe geçmesi, maliyet tarafındaki gelişmelerin yakından takip edilmesi gerektiğini gösteriyor. Önümüzdeki dönemde enerji maliyetlerindeki düşüşün etkisiyle enflasyondaki gerilemenin kalıcı hale gelmesini ve finansman koşullarında sağlanacak iyileşmenin üretim, yatırım ve ihracata katkı sağlamasını temenni ediyoruz” şeklinde konuştu.