Zeytinoğlu: Kapasite kullanım oranı bir önceki aya göre 0,7 puan artış göstererek 74,2 oldu

Kocaeli/Ekonomi

TCMB tarafından açıklanan Türkiye geneli imalat sanayi kapasite kullanım oranı bir önceki aya göre 0,7 puan artış göstererek 74,2 olduğunu ifade eden Zeytinoğlu, “Motorlu kara taşıtlarındaki kapasite kullanımının, bir önceki aya göre 10,8 puanlık artışının eylül ayı kapasite kullanımına olumlu yansıdığını görüyoruz. Sektörel alt kırılımlara baktığımızda metal ve makine sektörleri kapasite kullanımında düşüş ve kimyasal ürünlerin imalatında sınırlı bir artış görüyoruz” dedi.

Diğer taraftan sanayi kapasite anketiyle oluşturulan “Kocaeli Sanayi Endeksi” eylül sonuçlarına da değinen Zeytinoğlu, “Eylül ayı endeks değeri 94,6 olarak gerçekleşti. Alt kırılımlarda ise otomotiv sektöründe 98,8, makine sektöründe 98,3, metal sektöründe 97,3 ve kimya sektöründe 95,6 oldu. Tüm sektörlerdeki endeks değerinin, genel endeks değerinin üzerinde seyretmesi, sektörlerin geleceğe ilişkin olumlu beklentisine işaret ediyor. Son dönemde açıklanan imalat sanayisine yönelik finansman desteklerinin, imalat sanayi kapasite kullanım oranlarına katkı sağlamasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.