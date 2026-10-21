Zeytinoğlu: Kocaeli imalat sanayi kapasite kullanım oranı ekim ayında 0,4 puan artışla yüzde 70,4

Kocaeli/Ekonomi

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, sanayi kapasite anketiyle oluşturulan “Kapasite Kullanım Oranı ve Kocaeli Sanayi Endeksi” ile TCMB İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı ekim ayı verilerini değerlendirdi.

TCMB tarafından açıklanan Türkiye geneli kapasite kullanım oranının aylık bazda 0,3 puan artış göstererek 74,5 olduğunu ifade eden Zeytinoğlu, “Aylık bazda bir yükseliş görülse de yıllık bazda yavaşlamanın devam ettiğini görüyoruz. Özellikle üretim kapasitesi açısından önem verdiğimiz ara mallarda Türkiye genelinde devam eden düşüşün yakından takip edilmesi gerektiğine inanıyoruz. Kocaeli imalat sanayi kapasite kullanım oranı ise ekim ayında 0,4 puan artış göstererek yüzde 70,4 olarak gerçekleşti. Kocaeli’de, makine sektöründe kapasite artışının ve otomotiv sektörü kapasite kullanımındaki sınırlı düşüşün, Türkiye geneli ile paralel seyrettiğini görüyoruz” dedi.

Zeytinoğlu, “Kocaeli sanayi endeksi sonuçlarına göre, ekim ayı endeks değeri 95,5 olarak gerçekleşti. Genel endeks değeri ile makine ve kimya sektörlerindeki endeks değerleri geçtiğimiz aya göre arttı. Kapasite kullanımındaki artışın gelecek aylarda sanayi üretimine olumlu yansıması için Merkez Bankası’ndan faiz indirimi beklentimizi yineliyoruz” ifadelerini kullandı.