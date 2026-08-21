Zeytinoğlu, “Kocaeli sanayisinin ağustos kapasitesi yüzde 70,2 oldu”

Kocaeli

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Dr. Ayhan Zeytinoğlu, sanayi kapasite anketiyle oluşturulan “Kapasite Kullanım Oranı” ve “Kocaeli Sanayi Endeksi” ile TCMB İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı ağustos verilerini değerlendirdi.

Zeytinoğlu, “Ağustos ayında Kocaeli imalat sanayi kapasite kullanım oranı yüzde 70,2 olarak gerçekleşti. TCMB tarafından açıklanan Türkiye geneli kapasite kullanım oranı ise 0.4 puan düşüş göstererek 73,5 oldu. Kocaeli’nin sektörel detaylarına baktığımızda kapasite kullanım oranı; otomotivde yüzde 71,6, metalde yüzde 72,5, makinede yüzde 70,3 ve kimyada yüzde 70,1 oldu” ifadelerini kullandı.

Zeytinoğlu, “Ağustos ayında Kocaeli’de, bir önceki aya göre makine, metal ve kimya sektöründe kapasite kullanımında azalma, otomotiv sektöründe artış oldu. Makine ve kimya sektörü kapasite kullanımındaki düşüşün, Türkiye geneli ile paralel seyrettiğini görüyoruz. Diğer taraftan, Kocaeli sanayi kapasite anketine göre, kapasite kullanımındaki kaybın nedenleri arasında tüm sektörlerde talep yetersizliği yaşayan firmaların oranlarında artış görüyoruz” dedi.

Zeytinoğlu, “Kocaeli sanayi endeksi ağustos sonuçlarına göre, Ağustos ayı endeks değeri 96,9 olarak gerçekleşti. Alt kırılımlarda ise otomotiv sektöründe 100,1, makine sektöründe 99,4, metal sektöründe 97,4 ve kimya sektöründe 92,8 oldu. Kimya sektörü haricindeki sektörlerde değer, genel endeks değerinin üzerinde gerçekleşti. Ayrıca genel ve tüm sektörlerde endeks değeri geçtiğimiz aya göre arttı. Otomotiv sektöründe endeks değerinin ilk defa 100 eşik seviyesini geçmesi olumlu beklentiye işaret ediyor” ifadelerini kullandı.