Kocaeli

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Dr. Ayhan Zeytinoğlu, TÜİK' in açıkladığı mart ayı işgücü verilerini değerlendirdi. Ayhan Zeytinoğlu, “Mart ayında işsizlik oranı 0,3 puan düşüşle yüzde 8,1’e geriledi. İstihdam edilenlerin sayısı mart ayında 226 bin kişi artarak 32 milyon 425 bine yükseldi. Çalışabilir nüfusun yıllık 553 bin kişi arttı ancak işgücüne dahil olmayanlar 911 bin kişiye yükseldi" dedi.



Zeytinoğlu, "Üretimde rekabet edilen ve benzer nüfusta olduğumuz ülkelere kıyasla, istihdam sayımızın 45 milyon bandına yükselmesi ve genç nüfustaki işsizlik oranının tek haneli seviyelere düşmesini gerektiğini her fırsatta vurguluyoruz. Özellikle genç nüfusta artan işsizlik oranı ile mücadelede sosyal politikaların gözden geçirilmesinin önemine inanıyoruz” diye konuştu.



Mart ayında işsizlik oranında görülen sınırlı azalışı olumlu değerlendirdiğini belirten Zeytinoğlu, "Sanayi sektörü istihdamında devam eden azalışta, döviz kurundan kaynaklı rekabet gücü kaybının etkilerini görmeye devam ediyoruz. Bu anlamda geçtiğimiz hafta, imalatçı ihracatçılar için açıklanan 11 puanlık kurumlar vergisi avantajını yerinde bir adım olarak görmekle birlikte sürdürülebilir istihdam artışı için teşviklerin kur ve kredilerle desteklenmesi gerektiğine inanıyoruz” şeklinde konuştu.