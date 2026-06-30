Zeytinoğlu "Mayıs ayında istihdam edilenlerin sayısı 285 bin kişi arttı"

Kocaeli

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, TÜİK' in açıkladığı mayıs ayı işgücü verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Mayıs ayında işsizlik oranı bir önceki aya göre değişmeyerek yüzde 8,2 seviyesinde gerçekleştiğini ifade eden Zeytinoğlu, "Mayıs ayında istihdam edilenlerin sayısı bir önceki aya göre 285 bin kişi artarak 32 milyon 463 bine yükseldi. Geçen yılın aynı ayına göre çalışan sayısı 39 bin kişi, çalışabilir nüfusumuz da 591 bin kişi arttı. Ancak işgücüne dahil olmayanların sayısının geçen yıla göre 647 bin kişi artış göstererek yüksek seyrini koruduğunu görüyoruz" dedi.

Mayıs ayında geniş tanımlı işsizlik oranının yüzde 31,0 genç nüfusta işsizlik oranın ise yüzde 14,8 olduğunu belirten Zeytinoğlu, "Dolayısıyla işgücüne katılım ve istihdam rakamları artış gösterse de, genç işsizlik ve atıl işgücü oranındaki yükseliş dikkat çekiyor. Genç nüfustaki işsizlik oranı ile mücadelede sosyal politikaların gözden geçirilmesi gerektiğine inanıyoruz” diye konuştu.

Zeytinoğlu,“AB bugün kendi GSYH’ndeki yüzde 14 olan imalat sanayi payını 2035’e kadar yüzde 20’ye çıkarmayı hedefliyor. Türkiye’nin de sanayinin GSYH içindeki payını büyük bir hızla yüzde 25’e çıkarması gerekiyor. Ancak üretime devam eden, istihdam sağlayan sanayi kuruluşlarımız yüksek finansman maliyetleri karşısında zorlanmaya devam ediyor. Bu noktada, enflasyonla mücadele sürecinde uygulanan para politikalarının; üretim, yatırım ve istihdam üzerindeki etkilerinin de yakından gözetilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Fiyat istikrarı ile birlikte sürdürülebilir büyüme ve istihdamın desteklenmesinin, ekonomimizin dengeli gelişimi açısından önem taşıdığına inanıyoruz” şeklinde konuştu