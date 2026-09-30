Zeytinoğlu, meclis üyeleri ve OSB başkanlarıyla sanayinin geleceğini değerlendirdi

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Kocaeli

Kocaeli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ayhan Zeytinoğlu ve KSO Meclis Başkanı Hasan Tahsin Tuğrul, seçim çalışmaları kapsamında meclis üyeleri ve sanayicilerle bir araya gelmeye devam ediyor. Kocaeli sanayisinin mevcut durumu ve gelecek hedeflerinin değerlendirildiği toplantılarda, sektör temsilcilerinin görüş ve önerileri ele alınırken, kentin üretim kapasitesini, rekabet gücünü ve sanayideki konumunu daha ileriye taşıyacak çalışmalar değerlendirildi. Buluşmalarda, Kocaeli sanayisinin ortak hedefleri doğrultusunda atılabilecek adımlar ve sektörün öncelikleri üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu.

Kocaeli sanayisinin geleceğine yönelik hedefleri ve yürütülen çalışmaları değerlendirmek üzere OSB başkanlarıyla düzenlenen toplantıya Asım Kibar OSB Yönetim Kurulu Başkanı Hayal Demiroluk, Kandıra Gıda İhtisas OSB Başkanı Mehmet Başol, TOSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Dudaroğlu, Dilovası OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Türker, İMES OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tokkan, Makine İhtisas OSB Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Silahtaroğlu, Global Karma OSB Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ayhan, Kocaeli KOBİ OSB Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Sekban ve Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi (GEPOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koray Kantarcı katıldı.

Meclis üyeleriyle gerçekleştirilen buluşmalarda Kocaeli sanayisinin geleceğine yönelik hedefleri ve yürütülen çalışmaları değerlendiren Zeytinoğlu, "Kocaeli sanayisinin üretim gücünü ve rekabetçiliğini daha da yukarı taşımak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Meclis üyelerimizin görüş, öneri ve katkıları bizler için büyük önem taşıyor" dedi.