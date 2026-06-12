Zeytinoğlu, "Nisan ayında cari işlemler hesabı 5 milyar 695 milyon dolar açık verdi"

Kocaeli

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, T.C. Merkez Bankası' nın açıkladığı nisan ayı ödemeler dengesi verilerini değerlendirdi. Nisan ayında cari işlemler hesabı 5 milyar 695 milyon dolar açık verdiğini ifade eden Ayhan Zeytinoğlu, " Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının da 6 milyar 819 milyon dolara gerilediğini görüyoruz. Yıllıklandırılmış cari açığın Eylül 2025'ten bu yana ilk kez gerileyerek 37 milyar dolar seviyesine inmesini olumlu değerlendiriyoruz. Bu gelişme, nisan ayında dış ticaret açığında görülen yüzde 30’luk düşüşün cari dengeye olumlu yansıdığını gösteriyor” diye konuştu.

Zeytinoğlu, “Merkez Bankası tarafından açıklanan veriler, ülkemize Nisan ayında 1 milyar dolarlık ve bu yılın ilk dört ayında 3,6 milyar dolarlık uluslararası doğrudan yatırım girişinin gerçekleştiğini gösteriyor" dedi. Yapılan önemli reformlar sayesinde 2004-2005 yıllarında, AB başta olmak üzere tüm dünyadan yatırım çekildiğini söyleyen Zeytinoğlu, "Hatta 2007 yılında ülkemize gelen net yeni yatırımlar 18 milyar dolar seviyesini aşmıştı. Cari açığın sağlıklı finansmanı açısından doğrudan yabancı sermaye girişlerinin artması büyük önem taşıyor. Hatta Türkiye’nin yıllık 25-30 milyar dolar yatırım çekme potansiyeli bulunduğunu her fırsatta vurguluyoruz” ifadelerini kullandı.