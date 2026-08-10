Zeytinoğlu "Sanayi üretimi haziran ayında aylık bazda yüzde 0,1 ile sınırlı artış gösterdi"

Kocaeli

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, TÜİK' in açıkladığı haziran ayı sanayi üretim endeksini değerlendirdi. Zeytinoğlu, “Sanayi üretimi haziran ayında aylık bazda yüzde 0,1 ile sınırlı artış gösterirken, yıllık bazda yüzde 1,4 azaldı. İmalat sanayinde ise aylık bazda değişim olmazken, yıllık yüzde 1,5 gerileme gerçekleşti. Yıllık bazdaki bu gerilemelerde, rekabet gücümüzü zorlayan kur baskısının etkilerini de görüyoruz”diye konuştu.

Zeytinoğlu, “Sermaye malı üretiminde aylık yüzde 5,1’lik artışı olumlu bulmakla birlikte, yıllık bazda yüzde 4,8’lik gerilemenin devam ettiğini görüyoruz. Yatırım ve üretim kapasitesi açısından önemli olan bu grupta, önümüzdeki aylarda daha güçlü ve kalıcı artışlar görmeyi temenni ediyoruz. Yüksek teknoloji üretimindeki yıllık yüzde 20,3’lük gerilemede ise, savunma sanayindeki proje bazlı ve sezonsal satışların etkili olduğunu düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

Zeytinoğlu, “Temmuz ayında ihracatımız 25 milyar 621 milyon dolara ulaşmıştı. Önümüzdeki dönemde ihracattaki artışların üretime daha güçlü yansımasını bekliyoruz. Bununla birlikte, kur baskısının ithalatı kolaylaşırken, ihracatçılarımızın rekabet gücünü zorladığını görüyoruz. Bu noktada, üretim ve ihracatın sürdürülebilir şekilde artması için sanayicilerimizin rekabet gücünü destekleyecek kur ve finansman koşullarını önemli buluyoruz” ifadelerini kullandı.