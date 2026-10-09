Zeytinoğlu: Savunma sanayi bağlantılı üretim artışını olumlu karşılıyoruz

Kocaeli

TÜİK tarafından açıklanan ağustos ayı sanayi üretim endeksine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Dr. Ayhan Zeytinoğlu, “Sanayi üretimi ağustos ayında yıllık yüzde 1,9 geriledi. İmalat sanayinde ise yıllık yüzde 2,5 düşüş gerçekleşti. Yatırım ve üretim kapasitesi açısından önem verdiğimiz sermaye malı üretiminde ise yüzde 5,1 düşüş görüyoruz. Buna karşılık savunma sanayi bağlantılı yüksek teknoloji üretiminde yıllık yüzde 14,5 artış kaydedilmesini olumlu buluyoruz” dedi.

Zeytinoğlu, “Eylül ayında ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,4 artarak 26 milyar dolara ulaşmıştı. İhracattaki bu artışın eylül ayı sanayi üretimine de olumlu yansımasını temenni ediyoruz. Diğer taraftan sanayi üretiminde devam eden azalma ve sanayide çalışan sayısındaki gerileme dikkate alındığında, Merkez Bankası’ndan bu ay için 200 baz puanlık indirim beklentimizi yineliyoruz. Ayrıca ihracatçılarımıza yönelik yüzde 3 döviz dönüşüm desteğinin, yüzde 10 oranına yükseltilmesi gerektiğini ifade ediyoruz. Bu yönde atılacak adımların, ihracatta daha güçlü ve sürdürülebilir bir performansa katkı sağlayacağına inanıyoruz” şeklinde konuştu.