Zeytinoğlu, “Sürdürülebilir büyüme için istihdam sayımızın 45 milyon bandına yükselmeli”

Kocaeli

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı 2026 yılı ikinci çeyrek büyüme verileri, ekonomide sınırlı büyümeye işaret ederken, sanayideki toparlanma dikkat çekti. Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 2,3 büyürken, sanayi sektörü yüzde 2,4, tarım sektörü ise yüzde 13,3 büyüdü. Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Dr. Ayhan Zeytinoğlu, “Ekonomimiz yılın ikinci çeyreğinde yüzde 2,3 büyüdü. Sektörel detaylarda tarımın yüzde 13,3, sanayinin yüzde 2,4 büyüdüğünü, deprem harcamalarının azalan etkisiyle inşaat sektörünün ise yüzde 1,9 daraldığını görüyoruz. İlk çeyrekte negatif seyreden imalat sanayinin büyümeye geçmesini olumlu karşılıyoruz. Tarım sektöründe ise yağışların katkısıyla gerçekleşen güçlü yükselişi, gıda arzı ve enflasyonla mücadele açısından önemli buluyoruz. Aynı zamanda kamunun nihai tüketim harcamalarının yüzde 1,8 azalmasını, bütçe açığımızın azaltılması ve mali disiplin açısından değerli buluyoruz” diye konuştu.

Zeytinoğlu,“Sanayicilerimizin artan finansman maliyetleri ve küresel pazarlarda Çin baskısıyla karşı karşıya olduğu bu dönemde, geçtiğimiz hafta açıklanan imalat sanayi finansman destek paketini oldukça önemli bir adım olarak değerlendiriyoruz. Başvuruları yarın başlayacak olan 250 milyar TL büyüklüğündeki paketin, bu yılın son çeyreği ile gelecek yılın üretim, ihracat ve istihdam rakamlarına olumlu yansımasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

“Sanayide rekabet gücü artışı için istihdam güçlenmeli”

TÜİK tarafından açıklanan temmuz ayı işgücü verilerine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Zeytinoğlu, “Temmuz ayında işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,5 puan artarak yüzde 8,1 oldu. İstihdam edilenlerin sayısı 388 bin kişi azalarak 32 milyon 362 bine geriledi. Temmuz ayında atıl işgücü oranı 1,8 puan artarak yüzde 30,6’ya, genç nüfustaki işsizlik oranı ise 1,5 puan artarak yüzde 14,5’e yükselmiş durumda. Mevsimsel etkiler ile birlikte talepteki yavaşlamanın işgücüne yansımalarını görüyoruz. Sanayide rekabet gücü artışı ve sürdürülebilir büyüme için istihdam sayımızın 45 milyon bandına yükselmesini ve genç nüfustaki işsizlik oranının tek haneli seviyelere düşmesini temenni ediyoruz” şeklinde konuştu.