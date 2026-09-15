Zeytinoğlu: Yıllıklandırılmış cari açık 40,7 milyar dolara yükseldi

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Kocaeli/Ekonomi

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ nın açıkladığı temmuz ayı ödemeler dengesi verilerini değerlendirdi. Zeytinoğlu, “Cari işlemler hesabı temmuz ayında 36 milyon dolar fazla verdi. Geçen yılın aynı ayında 1 milyar 762 milyon dolar fazla verilmişti. Yıllıklandırılmış cari açık ise 40,7 milyar dolara yükseldi. Aylık bazda fazla verilmesini olumlu bulmakla birlikte, yıllıklandırılmış veriler cari denge üzerindeki baskının devam ettiğini gösteriyor” dedi.

Yılın ilk yedi aylık dönemine de değinen Zeytinoğlu, “Cari açık, ocak-temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 43,6 artarak 24 milyar 254 milyon dolardan 34 milyar 830 milyon dolara yükseldi. Cari açıktaki iyileşmenin; ihracatta rekabetimizi güçlendirecek politikalarla desteklenmesi gerektiğini düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

Önümüzdeki döneme ilişkin değerlendirmede bulunan Zeytinoğlu, “Ağustos ayı dış ticaret verilerine göre ihracat yüzde 8,1, ithalat ise yüzde 10,5 arttı. Dış ticaret açığındaki yüzde 22,3’lük artış, cari denge üzerindeki baskının önümüzdeki aylarda da sürebileceğine işaret ediyor. Cari dengenin seyrinde dış ticaret performansımızın yanı sıra küresel gelişmelere bağlı olarak enerji fiyatlarının seyri de belirleyici olacaktır” ifadelerini kullandı.