Zeytinoğlu,“Bütçe giderleri yüzde 35 artışla 1 trilyon 524,9 milyar TL”

Kocaeli

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan nisan ayı bütçe gerçekleşmelerini değerlendirdi. Ayhan Zeytinoğlu, “Nisan ayında bütçe açığı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 94 artarak 338,7 milyar TL’ye yükseldi. Bütçe giderleri yüzde 35 artışla 1 trilyon 524,9 milyar TL, bütçe gelirleri ise yüzde 24 artışla 1 trilyon 186,2 milyar TL olarak gerçekleşti” dedi.

Zeytinoğlu, “4. dönem geçici vergi uygulaması sebebiyle, kurumlar vergisi tahsilatının nisan ayında yüzde 12,4’lük artışla sınırlı kaldığını görüyoruz. Ocak-nisan döneminde kurumlar vergisi tahsilatının yüzde 733,6’lik bir artış ise vergi gelirlerindeki iyileşmenin devam ettiğini gösteriyor. Bu yılın ilk dört ayında, ÖTV gelirlerindeki yüzde 16’lık sınırlı artışta ise eşel mobil uygulamasının yansımalarını görüyoruz. Bütçenin harcama tarafında ise, faiz giderlerinin yüzde 56,5 artarak 1 trilyon 133 milyar TL’ye yükselmesi dikkat çekiyor. Önümüzdeki dönemde bütçe dengesinde kalıcı bir iyileşme sağlanmasının; enflasyonla mücadele, finansman maliyetlerinin dengelenmesi ve reel sektörümüzün krediye erişimi açısından önemli olduğunu düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.