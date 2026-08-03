Zeytinoğlu: Temmuz ayında ihracatımız 25 milyar 621 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti

Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan temmuz ayı dış ticaret verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, “Temmuz ayında ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,9 artarak 25 milyar 621 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu rakamın bugüne kadar temmuz aylarında ulaşılan en yüksek ihracat değeri olması sevindiricidir. Bununla birlikte, aynı dönemde ithalatımız da yüzde 5,2 artarak 32 milyar 989 milyon dolar ile temmuz aylarının en yüksek seviyesine ulaştı. İthalat artış hızının ihracatın üzerinde gerçekleşmesi dış ticaret dengesi üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. Mevcut kur seviyesinin ithalatı teşvik ederken, ihracatçılarımızın rekabet gücünü zorlamaya devam ettiğini görüyoruz.” dedi.

İhracatçıların rekabet gücünün korunması ve ihracat artışının sürdürülebilir hale gelmesi açısından finansman desteklerinin devamını önemli gördüklerini ifade eden Zeytinoğlu, "Bu kapsamda, ihracatçılarımıza yönelik yüzde 3 döviz dönüşüm desteğinin 31 Ocak 2027 tarihine kadar uzatılmasını olumlu bir adım olarak değerlendiriyoruz. Temennimiz, desteğin süresinin uzatılmasının yanı sıra oranının da artırılması yönündeydi. Ayrıca, döviz dönüşüm desteğinde katma değeri esas alan yeni uygulama ile döviz almama taahhüdü yerine döviz pozisyonuna dayalı sisteme geçilmesini ihracatçılarımız açısından olumlu bir düzenleme olarak değerlendiriyoru"dedi.

TÜİK tarafından açıklanan temmuz ayı enflasyon verilerine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Zeytinoğlu, “Temmuz ayında TÜFE aylık yüzde 1,78, yıllık yüzde 31,75 olarak gerçekleşti. Yİ-ÜFE ise aylık bazda yüzde 1,52, yıllık bazda yüzde 27,83 olarak açıklandı. TÜFE’de yıllık enflasyondaki düşüş eğilimi devam ederken, aylık enflasyonda yeniden yukarı yönlü bir hareket görüyoruz. Merkez Bankası da son Para Politikası Kurulu değerlendirmesinde temmuz ayında enflasyonun ana eğiliminde geçici bir yükseliş beklediğini ifade etmişti. Jeopolitik gelişmeler nedeniyle artan belirsizliklerin enerji fiyatlarını yeniden yükselişe geçirmesinin de bu görünüm üzerinde etkili olduğunu değerlendiriyoruz. Öte yandan, mevsimsel koşullar nedeniyle, tarımsal ürün arzının arttığı bir dönem olmasına rağmen, gıda enflasyonunun yüksek seyrini korumasını dikkat çekici buluyoruz.” diye konuştu.

Zeytinoğlu, “Bununla birlikte yıllık üretici enflasyonunun geçen yılın aynı döneminin üzerinde gerçekleşmesi, üretim maliyetleri üzerindeki baskının devam ettiğini gösteriyor. Enflasyonda kalıcı iyileşmenin sağlanması kadar, üretim, yatırım ve ihracatın sürdürülebilirliğinin korunmasını da önemli görüyoruz. Bu çerçevede, finansman koşullarını iyileştirecek adımların enflasyonla mücadele süreciyle uyumlu şekilde hayata geçirilmesinin, sanayicimizin rekabet gücünü korumasına önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz.” şeklinde konuştu.