Zeytinyağı ihracatçıları İngiltere pazarından umutlu

AHMET USMAN / İZMİR

Bu sene rekor bir rekolte beklenen zeytinyağında, ihracatın önemi her zamankinden daha çok arttı. İhracatçılar, bir yandan yeni pazarlara açılmanın yollarını ararken, bir yandan da mevcut pazarlardaki varlıklarını artırmaya çalışıyorlar. Bu kapsamda, İngiltere de sektör için önemli bir alternatif olarak öne çıkıyor. Zeytinyağı ihracatçıları, bu ülke ile süren serbest ticaret anlaşması görüşmeleri kapsamında zeytinyağına yönelik gümrük vergisinin kaldırılacağı konusunda umutlu. Sektör aynı zamanda AB’nin de 100 ton olan olarak belirlediği gümrüksüz zeytinyağı ihracat kotasını en az 30 bin tona yükseltmesini istiyor.

Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi (UZZK) tarafından açıklanan verilere göre bu yıl zeytinyağında 475 bin ton rekolte tahmin edildiğini hatırlatan Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Emre Uygun, “Bu şimdiye kadarki en yüksek rekolteyi ifade ediyor. Fakat İtalya dışında neredeyse tüm zeytinyağı üreticilerinde rekolte yüksek görünüyor. Bu yüzden ihracatta zor bir sezon bizi bekliyor. Bu yüzden yeni pazarlar daha da önem kazandı. Türkiye ile İngiltere arasında devam eden Serbest Ticaret Anlaşması görüşmeleri kapsamında, zeytinyağı ihracatında gümrük vergisinin kaldırılması yönündeki görüşlerimizi Ticaret Bakanlığı’na ilettik. Uluslararası Anlaşmalar Genel Müdürlüğü ile yaptığımız toplantıda İngiltere'nin de Türkiye'den zeytinyağı ithalatı için gümrük vergisinin sıfırlanmasına olumlu yaklaştığı bilgisini edindik, umut ediyoruz ki verginin sıfırlanmasıyla, İngiltere pazarında ülkemiz önemli bir pazar payı elde edecektir” diye konuştu.

Avrupa Birliği’nin Türkiye’ye zeytinyağı ihracatı için yıllık yalnızca 100 ton gibi trajikomik bir kota tanıdığını hatırlatan Uygun, “Tunus, Fas, Mısır ve Cezayir gibi üretici Kuzey Afrika ülkelerine tanınan kotanın Türkiye’ye de sağlanarak çifte standardın ortadan kaldırılmasını bekliyoruz. Söz konusu kotanın en az 30 bin ton seviyesine yükseltilmesi yönünde bakanlığımızla gerekli görüşmeleri gerçekleştirdik ve taleplerimizi ilettik. Bu süreçte, AB pazarındaki tüketicilerin kaliteli Türk zeytinyağına erişimini kolaylaştırarak, rekabetçi fiyatlarla daha geniş bir ürün yelpazesi sunmayı ve aynı zamanda Türk ihracatçılarının da daha avantajlı bir konuma gelmesini amaçlıyoruz” dedi.

Hedefte “uzak ülkeler” var

Yurtdışı tanıtım faaliyetlerine hız kesmeden devam ettiklerini anlatan Uygun, şunları söyledi: “Ticaret Bakanlığı’nın Uzak Ülkeler Stratejisi kapsamında bu yıl Brezilya ve Avustralya’ya ’ya sektörel ticaret heyeti organizasyonları düzenledik. Önümüzdeki yıl da ABD’deki Natural Product Expo West 2025 Fuarı’na milli katılım ve sektörel ticaret heyeti organizasyonu düzenlemeyi planlıyoruz. Japonya'da Foodex, Çin'de China International Import Expo gibi uluslararası birçok fuarda Türk zeytin ve zeytinyağını tanıtmak için aktif olarak yer alıyoruz. Ege İhracatçı Birlikleri’nin ABD’de yürüttüğü Turkish Taste isimli Turquality Projesi'nde yer alıyoruz. Bu projenin katkısıyla ABD'ye yapılan ambalajlı zeytinyağı ihracatının artması bizi oldukça mutlu ediyor. Bu ve benzeri projelerle sektörümüzün gelişimi için çalışmalarımıza devam edeceğiz.”

“Ambalajlı ihracat destekleri geri gelmeli”

Bir diğer hedeflerinin katma değeri yüksek, ambalajlı ihracatı artırmak olduğunu anlatan Uygun, “Özellikle AB ülkeleriyle rekabet edebilmemiz için 2022 yılında kaldırılan ihracat sübvansiyonlarının, yeni bir destek yöntemi ile devam ettirilmesi, ambalajlı zeytin ve zeytinyağı ihracatımızın artırılması için hayati önem taşıyor. Ayrıca, sağlanacak desteklerin ihracatçı firmalarımızın enerji maliyetlerini ve kredi faizlerini karşılamada kullanılabilmesi lazım. Bu destekler, özellikle KOBİ’lerimizin ayakta kalmaları ve sürdürülebilir ihracat yapabilmeleri için büyük önem taşıyor” diye konuştu.