Zincidere 100. Yıl Mesire Alanı’na iki günde 9 bin kişi geldi

HİLAL SÖNMEZ/EKONOMİ

Zincidere 100. Yıl Mesire Alanı’nı iki günde 9 bin kişi ziyaret etti. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, yaklaşık 30 milyon TL’lik bir yatırımla, doğal yapıyı bozmadan mesire alanını inşa ettiklerini söyledi.

Gölet etrafında bin metre yürüyüş yolu ile 2 bin 500 metre bisiklet parkurunun yanı sıra binicilik için at yolu da oluşturduklarını aktaran Mustafa Yalçın, “Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında ‘100. Yıl’ ismini ilk kez biz verdik. 29 bin metrekare gölet yüzeyiyle birlikte toplam 55 bin metrekarelik bir alan. Burada hiç beton kullanmadan doğal dokuya zarar vermeden çalıştık. Ördekler için adacık yaptık. İskele başlangıcında çocuklar için eğlence yeri fıskiyeler yaptık. Bin metrelik yürüyüş alanı bulunuyor. 55 kamelya var. 16 üniteli doğalgazlı mangallık bölümü yaptık. Mesire alanına hafta sonu 3 bin otomobille 9 bin kişi geldi” dedi.

Mustafa Yalçın, park ve mesire alanlarının yapımını sürdürdüklerini kaydederek, “85 bin nüfusuyla Kayseri’nin nüfus yoğunluğu bakımından en büyük, Türkiye’nin de yedinci büyük mahallesi olan Mevlana’da 22 bin metrekarelik meydanın düzenlemesini 54 firmanın katıldığı yarışmayla başlatmıştık. Açılışına çok az bir zaman kaldı. Bir başka projemiz olan İl Jandarma Komutanlığının 100 bin metrekarelik alanının millet bahçesi işinde ise yarışma sonucu proje belirlendi ve ihalesi yapıldı. Dört ayrı koldan müteahhitler işe başlayacak. Önümüzdeki günlerde temelini atacağız” diye konuştu.

Belediye olarak yaptıkları çalışmalardan da bahseden Yalçın, “Birkaç sürpriz projemiz var. İşsizliği gidermek adına önemli olduğunu düşündüğümüz projeler. Zincidere’de 1904 yılında yapılan tarihi yetimhane binasını Kayseri Üniversitesi işbirliğiyle mimari restorasyondaki taş, ahşap, ferforje, mermer okulunu yeni eğitim öğretim döneminde açacağız. Burada mimarlık öğrencileriyle yöredeki bu alanlardaki ustalar eğitim alacak. Mezun olanlar Türkçe ve İngilizce sertifikayla dünyadaki restorasyon işlerinde çalışabilecek. Başakpınar mermercilikte uzman. Bu nedenle Malatya yolu üzerindeki arsayı Mermerciler Kooperatifine sattık. Böylelikle Kayseri’deki dağınık halde bulunan bütün mermercileri buraya taşıyacaklar. Önümüzdeki günlerde temelini atacağız” ifadelerini kullandı.