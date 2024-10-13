Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Başkanı Çakıcı: Tarımda ulusal planlama şart

İZMİR / EKONOMİ

Türkiye Genç İş Adamları Derneği (TÜGİAD) Ege Şubesi Üye Buluşmaları kapsamında düzenlediği toplantı serilerine devam ediyor. Genç iş insanları olarak Türkiye’nin sanayisi ve hizmet sektörünü mercek altına aldıklarını ve tarım sektörü ile de yakından ilgili olduklarını aktaran TÜGİAD Ege Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Engin Korkmaz, “Hepimizin sofrasına gelen gıdaların temeli tarım. Yaşanan enflasyonist ortamda gıda enflasyonu ise en güçlü kalem olarak yüksek seyrini sürdürüyor. Bu anlamda üyelerimiz ile tarım konusunda yetkin bir isim olan Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Dr. Hakan Çakıcı’yı ağırlamak istedik” diye konuştu.

“Tarımda ulusal, uluslararası ve iklimsel sorunlarımız var”

“Tarımın Değişen Yüzü, Sorunlar, Çözümler ve Fırsatlar” başlıklı bir sunum gerçekleştiren Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Dr. Hakan Çakıcı tarımdaki son gelişmeler ve alınması gereken önlemleri anlattı. Tarımsal üretimde artan risklere değinen Çakıcı, “Tarım Alanlarının Daralması, İklim Değişikliği, Çevre Kirliliği, Global Sorunlar ve Ülkesel Sorunlar başlıkları altında bu temel sorunları belirlemek mümkün” dedi.

Plansız sanayileşme ve kentleşme ile tarım alanlarının daraldığını, kuraklık ve sıcaklık değişimi ile iklimsel etkilerin tarımda güçlü bir şekilde hissedildiği bir dönemde toprak, su ve hava kirliliği sonucu üretimin daraldığını ve sağlıksız gıdaların üretildiğinin altını çizen Çakıcı, “Enerji krizi, savaşlar, lojistik sorunlar ve korumacı politikalar global sorunlar olarak ortaya çıkarken, ülkemiz özelinde üretim ve pazara ulaşım maliyetlerindeki artış, üretici desteklemeleri ve piyasa düzenlemelerinde yetersiz tarım politikalarını temel sorunlar olarak vurgulamak mümkün” diye konuştu.

“Tarım stratejik bir konudur”

Yaşanan enflasyonist ortamda gıda enflasyonunun düşürülebilmesi için üretimin artması, çiftçinin desteklenmesi ve toprak ve tohum ıslahının yapılması gerektiğini söyleyen Çakıcı, “Türkiye artık ulusal ölçekte bir tarım planlaması yapmak zorunda. Değişen iklim koşullarında az suya ihtiyaç duyan ürünlerin hangi bölgede yetiştirilebilir bunun çalışması yapılarak bu noktalardaki çiftçilere özendirici teşvikler verilmek mecburiyetinde. Pandemi bize gösterdi ki gıda anlamında kendi kendine yetebilmek, ülkeler için stratejik bir konu. Bu sebeple ulusal ölçekte bir tarım planlaması ve politikası geliştirmek zorundayız” diye konuştu.