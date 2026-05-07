Zorlu Enerji icralık borçların faizlerini siliyor

Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak’ta elektrik abonelik işlemleri, satış, faturalama ve tahsilat hizmeti veren Zorlu Enerji Osmangazi Elektrik Perakende (OEPSAŞ), elektrik faturası borcu nedeniyle icra takibi bulunan tüketicilere ödeme kolaylığı sağlayan bir kampanya başlattı. Buna göre 2024 yılı ve öncesine ait borçları icra takibinde olan mesken, ticarethane, tarımsal sulama ve sanayi tarife grubu tüketicileri, borçlarını %100 faiz indirimiyle yapılandırarak ödeme imkanından yararlanabilecek.

Tüketiciler, 0850 933 3 999 numaralı çağrı merkezini arayarak başvuru yaptıkları takdirde hukuk firması kendileri ile doğrudan irtibata geçerek borçların kampanya kapsamında faizsiz yapılandırılmasını sağlayacak. Kampanya katılımı, icra dosyasındaki asıl alacak tutarı, masraf, harç ve kanuni vekalet ücretinin peşin olarak defaten ödenmesi halinde geçerli olacak.

Ödeme süreçlerinde kolaylık sağlayacağız

Zorlu Enerji Osmangazi Elektrik Perakende Direktörü Tamer Akaslan, tüketicilere ödeme süreçlerinde kolaylık sağlamayı önemsediklerini belirterek, “Hizmet verdiğimiz beş ilde tüketicilerimizin farklı ihtiyaçlarına çözüm sunan uygulamalar geliştiriyoruz. Bu kampanyayla da geçmiş dönem elektrik fatura borçlarını kapatmak isteyen abonelerimize %100 faiz indirimi avantajı sağlıyoruz. Kampanya koşullarına uyan tüm tüketicilerimizi, bu imkandan yararlanmak üzere çağrı merkezimiz üzerinden şirketimizle iletişime geçmeye davet ediyoruz” dedi.