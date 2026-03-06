Zorlu: Türkiye’nin “Made in Europe” içinde yer alması sanayi için kritik

İZMİR / EKONOMİ

Avrupa Birliği’nin sanayi politikalarında yeni bir dönemin kapısını aralayan “Made in Europe” yaklaşımına Türkiye’nin de dahil edileceğinin açıklanması, iş dünyasında memnuniyetle karşılandı. Sanayi ve tedarik zincirlerinde Avrupa ile güçlü bağlara sahip olan Türkiye açısından kritik bir gelişme olarak değerlendirilen kararın, özellikle ihracat odaklı sektörlerin Avrupa pazarındaki konumunu güçlendirmesi bekleniyor. Ege Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sibel Zorlu, Türkiye’nin bu yapının içinde yer almasının sanayinin rekabet gücü ve yatırım kararları açısından önemli fırsatlar yaratacağını vurguladı.

Türk sanayicisinin bir süredir endişeyle takip ettiği “Made in Europe” düzenlemesine Türkiye’nin de dahil edileceğinin açıklanmasını büyük bir memnuniyetle karşıladıklarını dile getiren Zorlu, “Avrupa Birliği ile yürütülen müzakerelerin olumlu sonuç vermesi ve ülkemizin bu kapsamda yer alacak olması, Avrupa ile güçlü üretim bağlarına sahip sanayimiz açısından son derece kritik bir gelişme” dedi.

Avrupa Birliği’nin rekabet gücünü artırmak amacıyla hazırladığı Sanayi Hızlandırma Yasası kapsamında gündeme gelen bu yaklaşımın kamu alımlarında ve tedarik zincirlerinde AB içinde üretilen bileşenlere öncelik verilmesini öngörmekte olduğunu söyleyen Zorlu, “Türkiye’nin bu yapının içinde yer alması; otomotiv, makine, beyaz eşya, tekstil ve kimya gibi uzun yıllardır Avrupa üretim ağlarının ayrılmaz bir parçası olan lokomotif sektörlerimizin geleceği için hayati önem taşımaktadır. Alınan bu kararın, firmalarımızın Avrupa pazarındaki konumunu sağlamlaştıracağına, yeni yatırım ve üretim kararlarının Türkiye lehine şekillenmesine imkan tanıyacağına ve sanayimizin küresel rekabet gücünü artıracağına inanıyoruz. Aynı zamanda bu gelişmenin, Türkiye ile Avrupa arasındaki sanayi iş birliklerini derinleştirmesi ve sanayimizin yeşil ve dijital dönüşüm süreçlerine daha güçlü katılımını desteklemesi bakımından da kıymetli olduğunu düşünüyoruz” dedi.

“Önümüzdeki dönemde söz konusu düzenlemenin yasalaşma sürecinin bu doğrultuda tamamlanmasını ve bu vesileyle Türkiye–AB Gümrük Birliği’nin güncellenmesi sürecinin yeniden güçlü şekilde gündeme gelmesini temenni ediyoruz” diyen Zorlu, “Avrupa sanayi politikalarının yeniden şekillendiği bu dönemde Türkiye, üretim kapasitesi ve güçlü sanayi altyapısı ile Avrupa değer zincirlerinde stratejik bir ortak olmaya devam edecek” diye konuştu.