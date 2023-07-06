Zühal Yorgancıoğlu Moda Tasarım Müzesi Eskişehir’de açıldı

ESKİŞEHİR

Bugüne kadar uluslararası bir çok organizasyona imza atarak sayısız ödül kazanmış ve moda tasarımlarıyla dünyada Türk sanat ve kültüründen söz ettiren kreatör Zühal Yorgancıoğlu’nun 52 tasarımının yer aldığı ve kendi adını taşıyan müze tarihi Odunpazarı bölgesinde hizmete girdi.

Müzenin açılışında konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, “Zühal hanım Mustafa Kemal Atatürk’ün kurmuş olduğu Cumhuriyetin kız çocuklarına verdiği önemi kanıtlayan çok özel bir sanatkârdır. Bu açıdan müzemiz çok değerli eserleri barındırıyor. Kendisinin oluşturduğu ve desenlerine hayran kalacağınız kıyafetlerin her biri sanat eseridir. İnanıyorum ki; modayı anlamak isteyen herkes defalarca müzemizi gezecektir. Çünkü bu müze içerisindeki eşsiz eserlerle Osmanlı ve Cumhuriyet bağlantısı kurarak tarihi size yansıtacak” diye konuştu.

Kreatör Zühal Yorgancıoğlu da tüm emeği geçenlere teşekkür ederek konuşmasını kızı Müberra Yorgancıoğlu’nun okumasını istedi. Müberra Yorgancıoğlu; “Bu güzel şehirde moda tasarım müzesiyle yer almak benim için büyük bir mutluluk, büyük bir onurdur. Memleketine aşık, milliyetçi bir aileye doğmuş olmamdan herhalde kalbim hep vatanım için attı. Aslında modayı bir amaç değil, sanatımı icra edebileceğim bir araç olarak gördüm. Ölmeye yüz tutmuş işleme sanatımızı yeniden canlandırıp, muhteşem yerel kumaşlarımızla modern ancak buram buram Türk kokan kıyafetler yarattım. Bu eserlerimle dünyayı dolaşıp Türkiye’yi tanıtmak benim için her zaman çok büyük bir haz ve gurur oldu.”