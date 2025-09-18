14. Sigorta Haftası’na sayılı günler kaldı

  1. Ekonomim
Sigorta bilincinin yaygınlaşması, karşılaşabileceğimiz risklere karşı farkındalık ve sigorta çözümlerini daha geniş kitlelere tanıtmak amacıyla 2011 yılından bu yana kutlanan Sigorta Haftası bu yılda özel etkinlere sahne olacak.

Bu yıl 29 Eylül – 5 Ekim tarihleri arasında kutlayacağımız 14. Sigorta Haftası, birbirinden değerli ve dopdolu etkinliklerle geçecek.

Hafta, Türkiye Sigorta Birliği’nin (TSB) organizasyonu altında 29 Eylül’de düzenlenecek 4. Uluslararası Sigorta Zirvesi ile başlayacak, aynı günün akşamı Smart-i Awards Ödül Töreni ile renklenecek.

30 Eylül’de gerçekleştirilecek 17. Uluslararası İstanbul Sigortacılık Konferansı ile devam edecek olana haftada, 1 Ekim’de “Sigorta Sektöründe Kadın Zirvesi” düzenlenecek.

Aynı tarihlerde, 1–3 Ekim arasında gerçekleştirilecek Sigorta Fuarı ve Kongresi, sektör profesyonellerini bir araya getirecek.

3 Ekim’de, geleceğimizin güvencesi olan çocuklarla birlikte, Menova Geleceğin Sigortası: Çocuklar Buluşması kapsamında sigorta farkındalığı paylaşılacak.

5 Ekim’de düzenlenecek “Sigorta Sektör Ligi – Elite Match” ile Sigorta Haftası sona erecek.

