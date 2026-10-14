15 milyon tonluk üretim gücüyle Türkiye, dünya alçı sektöründe öne çıkıyor

Türkiye Alçı Üreticileri Derneği (ALÇIDER) Yönetim Kurulu Başkanı Asilhan Arslan, Türkiye’nin alçı sektöründeki rekabet gücünü koruması ve geliştirmesi için üretim teknolojilerinin yenilenmesi ve sürdürülebilir çözümlerin yaygınlaşması gerektiğini belirtti. Enerji maliyetleri, karbon emisyonlarının azaltılması, kaynak verimliliği ve dijitalleşmenin üretim süreçlerinde giderek daha belirleyici hale geldiğini vurguladı. Arslan, deprem güvenliğini destekleyen yapı çözümlerinin geliştirilmesinin de sektörün öncelikleri arasında yer aldığını vurguladı.

Deprem güvenliğinde bilimsel çalışmalar öne çıkıyor

Konuşmasında Türkiye’nin deprem gerçeğine dikkat çeken Asilhan Arslan, yapıların bütün bileşenlerinin güvenlik yaklaşımı içinde ele alınması gerektiğini söyledi.

Arslan; “Türkiye’nin deprem gerçeği, yapı güvenliğini bütüncül bir yaklaşımla ele almamızı gerektiriyor. Güvenli yapılar için yapıların tüm bileşenlerinin deprem karşısındaki davranışlarının değerlendirilmesi, mevzuatın geliştirilmesi ve denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi gerekiyor. ALÇIDER olarak alçı levha duvar sistemlerinin deprem karşısındaki davranışlarını bilimsel açıdan incelemek amacıyla Gazi Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nin inşaat mühendisliği bölümleriyle çalışmalar yürütüyoruz. Bu çalışmalarda alçı levha duvar sistemlerini geleneksel duvar sistemleriyle karşılaştırarak her iki sistemin avantajlarını ve geliştirilmesi gereken yönlerini teknik veriler ışığında değerlendiriyoruz. Deprem sonrasında hastane, okul ve kamu binaları gibi kritik yapıların güvenli biçimde ve mümkün olan en kısa sürede yeniden kullanılabilmesi de büyük önem taşıyor. Bu nedenle yapı malzemelerini değerlendirirken deprem performansını, yangın güvenliğini ve sürdürülebilirliği birlikte ele almalıyız.” dedi.

Alçı levha sistemleri, düşük karbonlu yapılaşmada öne çıkıyor

Arslan, alçının doğal yapısı, geri dönüştürülebilirliği ve hafifliğinin sürdürülebilir yapılaşma açısından önemine de dikkat çekti.

“Yapı sektöründe sürdürülebilirlik hedeflerinin önem kazanmasıyla birlikte, yapı malzemelerinin üretim süreçlerini ve çevresel etkilerini de daha kapsamlı değerlendirmemiz gerekiyor. Alçının doğal yapısı, geri dönüştürülebilirliği ve hafifliği, sürdürülebilir yapılaşma açısından önemli özellikler sunuyor. Verilere göre, alçı levha üretiminde metrekare başına karbon emisyon oranı metrekarede yaklaşık 2,5-4,5 kilogram seviyesindeyken, diğer duvarlarda bu değer yaklaşık 30-65 kilogram aralığına çıkabiliyor. Üretim ve kullanım koşullarına göre değişebilen bu değerler, yapı malzemelerinin çevresel etkilerini karşılaştırmalı olarak değerlendirmenin önemini gösteriyor. Sürdürülebilir bir üretim yaklaşımı için enerji tüketiminin azaltılması, üretim teknolojilerinin geliştirilmesi ve kaynakların verimli kullanılması gerekiyor. Yapı malzemeleri arasındaki rekabeti yalnızca fiyat üzerinden değerlendirmemeliyiz. Karbon ayak izi, yangın güvenliği ve deprem performansı gibi kriterleri de karar süreçlerinin bir parçası haline getirmeliyiz.”

Türkiye’de yıllık yaklaşık 6 milyon ton yapı alçısı üretiliyor

Arslan, Türkiye’nin alçı üretim ve ihracat kapasitesine değinerek sektörün uluslararası pazarlardaki güçlü konumunu vurguladı.

Arslan; “Türkiye’nin alçı levha üretimi yıllık yaklaşık 200 milyon metrekare seviyesinde bulunuyor. Bu üretimin yaklaşık yüzde 35’i yurtdışı pazarlara gönderilirken, ülkenin alçı levha üretim kapasitesi yaklaşık 400 milyon metrekareye ulaşıyor. Yaklaşık 30 ülkeye ihracat yapan sektörün toplam ekonomik büyüklüğü ise 600 milyon doların üzerinde bulunuyor.” diye konuştu.

Global Gypsum Konferansı, yeni iş birliklerine zemin hazırlıyor

Global Gypsum Konferansı’nın sektör temsilcilerinin bilgi ve deneyim paylaşımı için önemli bir buluşma noktası olduğunu belirten Arslan, iki gün boyunca üretim teknolojileri, enerji verimliliği, geri dönüşüm, sürdürülebilirlik ve yeni uygulamalar gibi başlıkların ele alınacağını söyledi.

İstanbul’un Avrupa ile Asya arasında kurduğu tarihsel ve ticari bağlantıya da değinen Arslan, konferansın Türkiye’de düzenlenmesinin uluslararası sektör ilişkilerinin gelişmesine katkı sağlayacağını ifade etti. Türk üreticilerinin küresel alçı endüstrisiyle daha güçlü bağlar kurmasının, teknoloji paylaşımının artmasının ve yeni iş birliklerinin geliştirilmesinin önemini vurgulayan Arslan, konferansın uzun vadeli ilişkiler için yeni fırsatlar oluşturmasını temenni etti.