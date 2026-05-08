2. GEV Gelecek Zirvesi, 3 Haziran’da MEXT Teknoloji Merkezi’nde gerçekleşecek

GEV Gelecek Zirvesi’nin ikinci buluşması, “Geleceğin Ekosistemi: Girişimden Geleceğe” ana temasıyla; girişimcilik ekosistemini yatırımcılar, teknoloji liderleri, girişimciler ve genç yeteneklerle bir araya getirerek Türkiye’nin üretim ve inovasyon kapasitesini güçlendirmeyi hedefliyor.

GEV Gelecek Zirvesi; eğitim, teknoloji ve istihdam üçgeninde oluşturduğu vizyonu bu kez girişimcilik odağıyla genişleterek, Türkiye’nin insan sermayesini yalnızca iş gücü olarak değil, aynı zamanda değer üreten bir inovasyon gücü olarak konumlandırmayı amaçlıyor.

Gedik Holding Yönetim Kurulu Başkanı, Gedik Eğitim Vakfı ve İstanbul Gedik Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Hülya Gedik, “Türk insanına değer katmayı görev “GEV Gelecek Zirvesi’ni ikinci kez gerçekleştiriyor olmamız, vizyonumuzun güçlü bir yansımasıdır. İlk zirvede eğitim, teknoloji ve istihdamın kesişiminde insan sermayesini ele alırken; bu yıl aynı potansiyelin girişimcilik ve inovasyonla nasıl somut değere dönüşeceğini konuşuyoruz.GEV Gelecek Zirvesi ile eğitim, teknoloji ve istihdam üçgeninden güç alan yaklaşımımızı girişimcilik ekseninde daha da derinleştiriyoruz. Çünkü sürdürülebilir kalkınmanın yalnızca nitelikli iş gücüyle değil; üreten, yenilik geliştiren ve değer yaratan bireylerle mümkün olduğuna inanıyoruz. Eğitimle güçlenen gençlerin teknolojiyle üretim yapabildiği, yatırım ekosistemiyle büyüyebildiği bir Türkiye vizyonu için çalışıyoruz. Amacımız; insan sermayemizi yalnızca geleceğin işlerine değil, geleceğin fikirlerine ve girişimlerine hazırlamak. 3 Haziran 2026’da MEXT Teknoloji Merkezi’nde gerçekleşecek zirvemizde, geleceğin ekosistemini birlikte inşa etmek isteyen tüm paydaşlarımızla buluşmayı hedefliyoruz” diyerek, zirvenin Türkiye’nin girişimcilik ve inovasyon ekosistemine katkı sağlayacak önemli bir buluşma noktası olacağını belirtti.

Zirvede; Girişimcilik Ekosistemi Girişimcilik & Yatırım Girişimcilik & Teknoloji – Yapay Zekâ Türkiye Unicorn’ları ve Startup Ekosistemi Yatırımcı–Girişimci B2B Modelleri başlıkları altında paneller ve özel oturumlar gerçekleştirilecek. Türkiye’de yükselen startup kültürü, yapay zekâ destekli iş modelleri, yatırımcı–girişimci iş birlikleri ve küresel rekabet gücü gibi konular, sektörün öncü isimleri tarafından çok boyutlu şekilde ele alınacak.

BloombergHT Sunucusu, Gazeteci & GEV Gönüllüsü Hande Demirel moderasyonunda gerçekleşecek zirvede hem Türkiye’den hem de uluslararası ölçekte alanında uzman konuşmacılar yer alacak.

