20. GYODER Gayrimenkul Zirvesi 27-28 Nisan’da gerçekleşecek

Türkiye gayrimenkul sektörünün önemli buluşma platformlarından biri olan 20. GYODER Gayrimenkul Zirvesi, 2026 buluşması için geri sayıma başladı. Zirve’nin bu yıl 27–28 Nisan tarihlerinde Zorlu PSM’de gerçekleştirileceği duyuruldu. Kamu ve özel sektör dahil olmak üzere sektörün tüm paydaşlarını bir araya getirecek etkinlik sektörün ana gündemlerine yeni bir bakış açısı kazandırmayı hedefliyor.

Geçtiğimiz yıl “Yeniden Başlat” temasıyla düzenlenen 19. GYODER Gayrimenkul Zirvesi, sektörün içinde bulunduğu dönüşüm sürecini yeniden değerlendirmeye odaklanan güçlü mesajlar vermişti. Değişen ekonomik koşullar, kentleşme dinamikleri ve yaşam alışkanlıkları çerçevesinde sektörün mevcut yapısı ele alınırken; yenilenme, uyum ve sürdürülebilirlik başlıkları ön plana çıkmıştı.

Zirvede bu yıl, dünyanın birçok noktasından alanlarında uzman isimler, gayrimenkul sektörünün bugünü ve geleceğine dair değerlendirmelerini paylaşacak. Zirve kapsamında düzenlenecek panel ve oturumlarda; finansmandan konuta erişime, istihdamdan kentsel dönüşüme, sürdürülebilirlikten yeni iş ve yatırım modellerine kadar sektörün farklı boyutları yeni sorularla ele alınacak.

“Sektörün sorunlarını farklı bakış açılarıyla ele almalıyız”

GYODER Başkanı Neşecan Çekici, bu yıl gerçekleşecek zirveye ilişkin yaptığı açıklamada şu değerlendirmede bulundu:

“Dünya hızla değişiyor; ekonomik dengeler, kentler, yaşam biçimleri ve beklentiler yeniden tanımlanıyor. Bu dönüşüm karşısında, sektörün sorunlarını farklı bakış açılarıyla ele almayı, kalıpların dışına çıkmayı ve çözüm yollarını birlikte geliştirmeyi amaçlıyoruz. Kamu, özel sektör ve uluslararası uzmanların katkılarıyla, gayrimenkulün geleceğine dair daha kapsayıcı ve sürdürülebilir bir perspektif ortaya koyacağız.”

20’nci GYODER Gayrimenkul Zirvesi, sektör için yeni düşünme biçimlerinin ve çözüm arayışlarının şekillenmesine alan açmayı amaçlıyor. Zirve, farklı paydaşlar arasında kalıcı iş birliklerini ve ortak üretimi destekleyen bir buluşma zemini sağlayacak. Etkinliğe ilişkin program ve konuşmacı bilgileri önümüzdeki günlerde paylaşılacak.