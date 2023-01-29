2022’de 413 fuar düzenlendi, 18.8 milyon ziyaretçi geldi

ANKARA (EKONOMİ)- Türkiye’de 2022 yılında toplam 413 fuar düzenlenirken, bu fuarlara 845 bin 91’i yabancı olmak üzere 18 milyon 881 bin ziyaretçi geldi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 2022 yılı fuar istatistiklerini açıkladı. Buna göre 2022 yılında Türkiye’de düzenlenen 413 fuarın, 286’sı ulusal, 127’si uluslararası nitelikte gerçekleşti. İhtisas fuarlarının sayısı 4070, genel fuar sayısı ise 6 oldu. Sektörel bazda en fazla fuar 61 ile tarım, seracılık, hayvancılık ve teknolojileri alanında düzenlendi. Fuarlarda, toplam ziyaretçi sayısı 845 bin 91’i yabancı olmak üzere, 18 milyon 881 bin kişi oldu.

Fuarlarda en fazla ziyaretçi 6 milyon 522 bin 470 kişi ile kitap, süreli yayın alanındaki fuarlarda gözlenirken, bunu 3 milyon 725 bin 946 ziyaretçiyle tarım, seracılık, hayvancılık ve teknolojileri alanındaki fuarlar takip etti.

Fuarlara 56 bin 306 firma katılırken, doğrudan veya dolaylı olarak katılan yabancı firma sayısı ise 13 bin 184 oldu.

En çok fuar 171 ile İstanbul’da düzenlenirken, bunu 31 fuarla Antalya, 29 fuarla İzmir takip etti. Geçen yıl Ankara’da 22, Bursa’da ise 20 fuar düzenlendi.

En çok fuar düzenlenen 5 il

İstanbul 171

Antalya 31

İzmir 29

Ankara 22

Bursa 20