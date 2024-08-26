2024’te ticari gayrimenkulde dönüşüm rüzgârı esiyor

2024 yılı, ticari gayrimenkul piyasasında önemli gelişmelerin yaşandığı bir yıl oldu. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası verilerine göre, bu yılın birinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre Ticari Gayrimenkul Fiyat Endeksi‘nde yüzde 12,0’lik bir artış kaydedildi. Bu durum özellikle ticari gayrimenkul yatırımcısı için avantaj haline geldi. Ayrıca büyük şehirlerde ofis ve perakende alanlarına yönelik talep arttı. Bu artış, pandemi sonrası ekonominin toparlanma sürecinin de bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Pandemi sonrası dönemde iş yapış biçimlerinde ve ticari alan talebinde meydana gelen değişiklikler, sektör dinamiklerini yeniden şekillendirdi.

“Ticari gayrimenkullerde sadece estetik değil, çevresel sürdürülebilirlik de ön plana çıkıyor”

İstanbul’un en yoğun nüfusunun olduğu ilçelerin başında gelen Bayrampaşa’da yükselmeye devam eden AKTİM Çarşı & Ofis Projesi ihtiyaçlara cevap verme potansiyeline sahip olduğu için ilgi görüyor. Son dönemde ofis ve ticari alanlarda esnek çalışma düzenlemelerine uygun, teknoloji altyapısı güçlü projelerin öne çıktığına vurgu yapan Bilgiçler Yapı Yönetim Kurulu Üyesi Ali Emre Bilgiç, “Günümüzde ticari gayrimenkuller özelinde sadece estetik ve işlevsellik değil ayrıca çevresel sürdürülebilirlik de ön plana çıkıyor” diye konuştu. Bilgiç, “130 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirdiğimiz Bayrampaşa AKTİM Çarşı & Ofis projesi, 100 bin metrekarelik kapalı alan üzerinde 338 bağımsız bölümden ve birleştirilebilen modüler yapıdaki ofisler ve dükkanlardan oluşuyor. Projemiz şehir merkezine, otoyollara ve havalimanlarına oldukça yakın. Lokasyon avantajı iş yapma süreçlerini kısaltacak imkân sunuyor. Yeni nesil mimari avantajları da eklenince yatırımcıları memnun edecek bir yatırım süreci başlamış oluyor. İnşaat teknikleri, enerji verimliliği, güvenlik sistemleri ve işlevsellik bakımından çoktan miadını doldurmuş birçok ticaret merkezinin yanı sıra, her bakımdan günümüze modernize edilmiş haliyle AKTİM Çarşı & Ofis projemiz işletme sahiplerine derin bir nefes aldıracak.” diye konuştu.

Teslimler 2025 yılının Eylül ayında başlıyor!

İstanbul Bayrampaşa’da yükselmeye devam eden AKTİM Çarşı & Ofis projesinde hafriyat ve fore kazık çalışmaları tamamlandı. Kaba inşaat ve elektrik-mekanik işlerinin de hızla devam ettiği projedeki dükkan ve ofisler 2025 yılının Eylül ayında yeni sahiplerine teslim edilecek. Teslim sonrasında ticaretin başlamasıyla birlikte, 2500 kişinin istihdam edileceği toplu ticaret merkezi oluşacağını kaydeden Bilgiçler Yapı Yönetim Kurulu Üyesi Ali Emre Bilgiç, “Yüksek plazalarda yaşanan kaosların yaşanmaması için bir tasarım çizgisi belirledik. Bayrampaşa bölgesi lokasyon olarak İstanbul’un ticaretinin en önemli merkezlerinden biri. Projemiz lokasyon avantajının yanı sıra, enerji yönetimi, güvenlik sistemleri ve iletişim altyapısı gibi alanlarda sunduğumuz gelişmiş çözümlerle dikkat çekiyor. Yapay zeka destekli sistemler, binaların operasyonel verimliliğini artırarak kullanıcıların hayatını kolaylaştırıyor.

“Ticari gayrimenkulde yüksek getiri potansiyeli sürüyor”

Konut sektöründe daralma yaşanırken, ticari gayrimenkul yatırımları yatırımcısına sunduğu cazip fırsatlarla ilgi çekmeye devam ediyor. Özellikle İstanbul'un yeni iş merkezleri olarak öne çıkan bölgelerinde yer alan projeler, yatırımcıların radarında. Özellikle büyük şehirlerde artan yatırım talepleri, lojistik ve ofis sektöründeki hareketlilik ve inşaat maliyetlerindeki dalgalanmalar, sektördeki oyuncular için hem fırsatlar hem de zorluklar yaratıyor. 2024 yılını olumlu geçirdiklerini kaydeden Bilgiç, “Bu yılı yoğun inşaat sürecimizle geçirdik. Yıl sonuna doğru ve 2025 yılında özellikle ticari gayrimenkul piyasasında, sürdürülebilir projeler ve yüksek katma değerli yatırımlara odaklanmayı sürdüreceğiz. Yeni projelerimizle Türkiye'nin gayrimenkul sektöründe öncü rolümüzü pekiştirmeyi hedefliyoruz. “diye konuştu. AKTİM Çarşı & Ofis projesinin yatırımcılar için yüksek getiri potansiyeli bakımından cazip olduğunu da belirten Bilgiç, “Bilgiçler Yapı olarak hem yerli hem de yabancı yatırımcılarla yaptığımız iş birlikleriyle Türkiye’nin ekonomik büyümesine katkıda bulunmaya devam edeceğiz.” diye ekledi. Bilgiç, “Bilgiçler Yapı olarak, Türkiye ticari gayrimenkul sektöründeki yenilikleri ve gelişmeleri yakından takip ediyor, projelerimizi bu doğrultuda şekillendiriyoruz. 2024 yılı, firmamız için hem büyüme hem de sektördeki konumumuzu güçlendirme yılı oldu. Yenilikçi, sürdürülebilir ve dijital dönüşüme ayak uyduran projelerimizle sektörde fark yaratmaya devam edeceğiz.” dedi.