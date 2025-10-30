2025’te sinema sektörü 3,5 milyar lira hasılatla 17 milyon seyirciye ulaştı

Uluslararası rekabet gücünün artırılması ve ülkenin film üretim merkezlerinden biri haline gelmesi amacıyla sinema sektörüne destek sağlanmaya devam ediliyor.

Eylül 2025 itibarıyla 155'i yerli, 266'sı yabancı olmak üzere 421 yeni film gösterime girdi. 9 milyonu yerli film izleyicisi olmak üzere yaklaşık 17 milyon seyirci sayısına ulaşıldı. Son yıllarda uluslararası festivallerde ödüller alınmaya başlanması, Türk sinemasının bir marka olma yolunda önemli adımlar attığının göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Devletin destekleyici rolünün artırılması önemli

Programdaki bilgilere göre, 5225 sayılı Kültür Yatırımları ve Girişimlerini Teşvik Kanunu kapsamında kültür alanında kamu ve özel sektör arasında işbirliği sağlandı, fakat sponsorluk uygulamasında henüz istenen seviyeye ulaşılamadı.

Kültürel faaliyetlerin ülkenin bütününe yaygınlaştırılması amacıyla, yerel yönetimlerin kültürel faaliyetlerini artırmalarına ihtiyaç duyuluyor. Kültür alanında kamu ve özel sektör arasında işbirliğinin geliştirilmesi ve devletin destekleyici rolünün artırılması önemli görülüyor.

Destekler ve çalışmalar doğrultusunda, geçen yıl vizyona giren yerli film sayısı 133 iken, bu yıl eylül ayı itibarıyla 155 yerli film vizyona girdi. Vizyona giren yerli film sayısı 2005'te 27, 2010'da 65, 2015'te 139, 2020'de 57 olarak verilere yansıdı. Vizyona giren toplam film sayısı ise geçen yıl 303 iken, bu yılın eylül ayı itibarıyla 421 oldu.

Geçen yıl 14 milyon 394 kişi sinemalarda yerli film izledi

Sinemalarda yerli film seyirci sayısında geçen yıla göre düşüş yaşandı. Buna göre, eylül ayı itibarıyla 9 milyon 225 kişi yerli film izlerken, geçen yıl 14 milyon 394 kişi sinemalarda yerli film izledi.

Sinemalardaki toplam seyirci sayısı ise 2005'te 27 milyon, 2010'de 41 milyon 64 bin, 2015'te 60 milyon 739 bin, 2020'de 17 milyon 414 bin olurken, geçen yıl 24 milyon 121 bin, bu yılın eylül ayı itibarıyla ise toplam 16 milyon 918 bin sinema seyircisine ulaşıldı.

Sinema destekleri arttı

Sinema sektöründe bu yıl 3 milyar 500 milyon 443 bin lira hasılat elde edilirken, bu rakamın geçen yıl 3 milyar 393 milyon 294 bin lira olduğu kayıtlara yansıdı.

Sinema sektörüne verilen destek her geçen gün artıyor. Geçen yıl toplam 235 milyon 316 bin lira iken, bu yılın eylül ayı itibarıyla sinema sektörüne 323 milyon 294 bin lira destek verildi.

Sinema salonlarının sayısı ise son yıllarda düşme eğilimi gösteriyor. Buna göre, 2023'te 2 bin 402 sinema salonu bulunurken, geçen yıl 2 bin 396, bu yıl ise 2 bin 336 sinema salonu faaliyet gösteriyor.