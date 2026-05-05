21 ülkeden 1000 alıcı Türk derisi için Antalya'ya geliyor

Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği (TDKD) Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Sarıgül, TDK Leather & Fur Fashion Show Fuarı'ndan önce yaptığı açıklamada fuarın sektör açısından taşıdığı kritik öneme dikkat çekerek, “Antalya’daki fuarımız sektörün can suyu, olmazsa olmazı” ifadelerini kullandı. Son üç yılda iki kez olmak üzere toplam altı fuar gerçekleştirdiklerini belirten Sarıgül, bu organizasyonların sektörün sürdürülebilirliği açısından hayati rol oynadığını vurguladı.

1500’E YAKIN SEKTÖR PROFESYONELİ ANTALYA’DA BULUŞACAK

Bu yılki organizasyona 21 ülkeden 1000’in üzerinde yabancı alıcının katılması beklenirken, Türkiye’den 56 firmanın yer alacağı fuarda toplam katılımcı ve ziyaretçi sayısının 1500’e ulaşması öngörülüyor. 20 Mayıs’ta girişlerin başlayacağı organizasyon, 21 Mayıs’ta resmi açılışla başlayacak ve 24 Mayıs’a kadar devam edecek.

Fuar kapsamında gerçekleştirilecek ikili iş görüşmeleri (B2B) programı da öne çıkan başlıklar arasında yer alıyor. Ticaret Bakanlığı ve İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) iş birliğiyle organize edilecek görüşmelerde Avrupa Birliği ülkeleri, Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık başta olmak üzere yaklaşık 15 ülkeden nitelikli alıcılar Türk firmalarıyla bir araya gelecek. Sarıgül, bu görüşmelerin ihracata doğrudan katkı sağlayacağını belirterek, “Asıl büyük alıcılar ve ihracata katkı sağlayacak iş birliklerinin B2B çalışmalarından çıkacağını düşünüyoruz.” dedi.

SEKTÖR KATMA DEĞERLİ ÜRETİMLE YOLUNA DEVAM EDİYOR

Küresel ekonomik zorluklara rağmen sektörün dönüşüm sürecine dikkat çeken Sarıgül, Türk deri konfeksiyon sektörünün artık yüksek katma değerli üretime yöneldiğini ifade etti. “Artık çok daha katma değerli ürünler üretiyoruz ve modayı takip eden değil, modayı üreten bir noktaya geldik.” diyen Sarıgül, bu dönüşümün Türkiye’yi farklı bir rekabet ligine taşıdığını vurguladı.

Sektörde Çin'in etkisine de değinen Sarıgül, "Ama biz artık bunları düşünmekten kendimizi çıkardık. Onlarla böyle bir yarışın içinde değiliz çünkü farklı ürünler üretiyoruz. Çin'in ürettiği kalemdeki malların hepsinden çıktık. Sürekli yenilik, değişim ve ufak üretimlerle farklılaştık. Onların lojistik sorunu ve yüksek adetli üretimlerinden dolayı biz daha çok butik müşteriye hitap etmeye başladık." dedi.

Öte yandan sektörün halen zorlu bir süreçten geçtiğini belirten Sarıgül, firmaların büyük ölçüde ayakta kalma mücadelesi verdiğini dile getirdi. “Firmalarımız kazançtan ziyade ayakta kalma mücadelesi veriyor. Buna rağmen sektörümüzü korumak adına mücadelemizi sürdürüyoruz.” ifadelerini kullandı.

YENİ PAZARLARA YÖNELİM HIZ KAZANDI

Rusya-Ukrayna savaşı sonrası pazarlarda yaşanan değişime de değinen Sarıgül, sektörün yönünü alternatif pazarlara çevirdiğini belirtti. Avrupa Birliği ülkeleri, ABD ve Birleşik Krallık gibi pazarlarda daha görünür hale gelindiğini ifade eden Sarıgül, “Firmalarımız artık farklı coğrafyalara açılmak zorunda kaldı.” dedi.

Antalya’daki fuarın bu yeni pazar arayışında kritik bir rol üstleneceğini vurgulayan Sarıgül, organizasyonun hem mevcut ilişkileri güçlendireceğini hem de yeni ticari bağlantılar kurulmasına katkı sağlayacağını belirtti. Sarıgül, “Bu yılın biraz daha iyi geçeceğine inanıyoruz. Çünkü artık butik, yenilikçi ve yüksek katma değerli üretim yapıyoruz. Bu da bizi daha tercih edilir hale getiriyor.” değerlendirmesinde bulundu.

DAHA GÜÇLÜ TİCARET, DAHA YÜKSEK KATMA DEĞER

Geçtiğimiz günlerde TDKD Başkanlığına ikinci kez seçilen Sarıgül, ilk 3 yıllık dönemleri hakkında, "Yaptığımız en kapsamlı işlerden bir tanesi Antalya'daki fuarımız. Sektörün can suyu, olmazsa olmazı. Bu üç yıllık dönemimizde, yılda iki tane olmak üzere Antalya'da altı tane fuar gerçekleştirdik. Bununla birlikte İDMİB’le beraber hareket ederek B2B'ler düzenledik ve yine onlarla birlikte sektöre nitelikli eleman yetişmesi için meslek liselerine desteğimiz devam ediyor." dedi.

2026 yılının ilk aylarında ihracat tarafında görece olumlu sinyaller alındığını ifade eden Sarıgül, birim fiyatlardaki artışın sektörün katma değerli üretime yöneliminin bir sonucu olduğunu vurguladı.