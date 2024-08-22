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İTHİB'den ciğerleri yanan Türkiye'ye 30 bin fidanlık hatıra ormanı

Ağustos ayında Türkiye’nin çeşitli şehirlerinde meydana gelen orman yangınları sebebi ile İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB), harekete geçti. İTHİB Başkanı Ahmet Öksüz, “Yanan ciğerimize merhem olması için 30 bin ağaç kampanyası başlattık" dedi.

Haber Merkezi
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İTHİB'den ciğerleri yanan Türkiye'ye 30 bin fidanlık hatıra ormanı
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İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz, “11 - 13 Eylül 2024 tarihleri arasında 500’ü aşkın nitelikli tekstil firmamızı, 30 bine yakın ziyaretçi ile buluşturacağımız Texhibition İstanbul fuarımız; ihracatçılarımız adına çok zor geçen 2024 yılında firmalarımıza en doğru katkıyı sağlayacağı gibi ülkemize de yetişen fidanlarımızla nefes aldıracak. Bu çerçevede her ziyaretçimiz için 1 fidanı toprakla buluşturacağız.” dedi.

Texhıbıtıon İstanbul Fuarı küresel marka olma yolunda

Bir önceki dönem Texhibition İstanbul Fuarı; yerli ve yabancı tekstil sektörü ekosisteminden 25 bini aşkın nitelikli profesyoneli ağırladı. Fuar ile ilgili değerlendirmelerde bulunan İTHİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Fuarlar Komitesi Başkanı Fatih Bilici; “Tekstil sektörümüzün 15 milyar dolarlık ihracat hedefine en doğru katkıyı, İTHİB olarak Texhibition İstanbul fuarımız ile sağlıyoruz. Fuarımız; sadece B2B görüşmelerinin yapıldığı bir platform değil, paneller, seminerler ve trend alanlarıyla sektörün tüm dinamiklerinin de ele alındığı kapsamlı bir merkez haline geldi. Yaptığımız çalışmalar çerçevesinde önümüzdeki dönem de fuarımızı küresel marka yapma yolunda girişimlerimize devam edeceğiz.” dedi.

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