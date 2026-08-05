53 fabrika kapandı: Bira tüketimi son 32 yılın en düşüğünde
Dünyanın en güçlü bira kültürlerinden birine sahip Almanya'da sektör alarm veriyor. Azalan tüketim, yükselen üretim maliyetleri ve değişen alışkanlıklar nedeniyle geçen yıl 53 bira fabrikası kapandı.
Almanya'da bira sektörü tarihi bir daralma sürecinden geçiyor. Federal İstatistik Dairesi'nin verilerine göre ülkede faaliyet gösteren bira fabrikalarının sayısı 2025 yılında 1.468'den 1.415'e düştü. Böylece yalnızca bir yılda 53 bira fabrikası faaliyetlerine son verdi.
Son yıllarda hız kazanan küçülme dikkat çekiyor. Almanya'da 2019 yılında 1.552 bira fabrikası bulunurken, aradan geçen altı yılda aralarında yüzlerce yıllık aile işletmelerinin de yer aldığı toplam 137 tesis kapandı.
Artan maliyetler sektörü zorluyor
Alman Bira Üreticileri Birliği, sektörün enerji, hammadde, ambalaj, personel ve lojistik maliyetlerindeki yükselişle mücadele ettiğini belirtiyor.
Buna ek olarak ekonomik belirsizlik nedeniyle tüketicilerin harcamalarını kısması ve özellikle genç kuşakların alkollü içecek tüketiminden uzaklaşması, üreticiler üzerindeki baskıyı artırıyor.
Bavyera da krizden kaçamadı
Almanya'nın bira üretiminin kalbi olarak görülen Bavyera eyaleti de küçülmeden payını aldı.
Eyalette 2019 yılında 647 olan bira fabrikası sayısı 2025 itibarıyla 588'e gerilerken, yalnızca geçen yıl 13 fabrika faaliyetini durdurdu.
Buna rağmen Bavyera, Almanya'daki tüm bira fabrikalarının yaklaşık yüzde 42'sine ev sahipliği yapmayı sürdürüyor.
Bira satışları 32 yılın dibinde
Cnbc-e'nin haberine göre, sektördeki daralmanın en önemli nedeni ise tüketimdeki sert düşüş oldu.
Almanya'da bira satışları 2025 yılında bir önceki yıla göre yüzde 6 azalarak yaklaşık 7,8 milyar litreye geriledi. Bu rakam, resmi kayıtların tutulmaya başlandığı 1993 yılından bu yana en düşük satış seviyesi olarak kayıtlara geçti.
Karşılaştırıldığında bira satışları:
2015: 9,6 milyar litre
2024: 8,3 milyar litre
2025: 7,8 milyar litre
Böylece Almanya'da bira tüketimi 2019'dan bu yana yaklaşık yüzde 15,7 azaldı.
Küçük üreticiler daha fazla etkileniyor
Almanya'daki bira sektörünün büyük bölümünü küçük ölçekli üreticiler oluşturuyor.
Ülkedeki bira fabrikalarının yaklaşık dörtte üçü yılda 5 bin hektolitreden daha az üretim yaparken, yıllık üretimi 2 milyon hektolitrenin üzerinde olan tesis sayısı yalnızca sekiz.
Bu durum, artan maliyetlerin özellikle küçük ve aile işletmesi niteliğindeki üreticiler üzerinde daha ağır hissedilmesine neden oluyor.