60. IJS Istanbul Jewelry Show kapılarını dünya mücevher sektörüne açtı

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

1986 yılından bu yana mücevher sektörünün önde gelen firmalarını, markalarını ve uluslararası alıcılarını İstanbul’da buluşturan IJS Istanbul Jewelry Show, 60. buluşmasında da sektörün küresel ticaret trafiğinin önemli merkezlerinden biri olmayı sürdürüyor.

Uluslararası mücevher sektörünün önemli buluşmalarından Istanbul Jewelry Show, İstanbul Vali Yardımcısı Esengül Korkmaz Çiçekli, Mücevher İhracatçılar Birliği Başkanı Mustafa Özcan, İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Atayık, İstanbul Ticaret Odası Kuyumculuk Meslek Komitesi Başkanı Ercan Özboyacı, İstanbul Sanayi Odası Kuyumculuk Meslek Komitesi Başkanı Fatih Kemahlı ve Informa Türkiye Genel Müdürü Tuğber Yaşa'nın katılımıyla kapılarını açtı.

Fuarda bitmiş takıdan üretim makinelerine kadar mücevher sektörünün farklı alanlarına yönelik ürün ve teknolojiler, 600’ü aşkın stantta sergileniyor. 15 ülkeden yaklaşık 1.000 firmanın katıldığı IJS Istanbul Jewelry Show kapsamında Türkiye’nin mücevher üretim gücü, tasarım kapasitesi ve sektörün farklı ürün grupları uluslararası alıcılarla buluşuyor. Fuarın, 120’nin üzerinde ülkeden 30 bini aşkın sektör profesyonelini İstanbul’da ağırlaması bekleniyor.

204 yabancı firmadan 324 alıcı İstanbul’da

Mücevher İhracatçıları Birliği de fuar kapsamında uluslararası ticareti destekleyen çalışmalarını sürdürüyor. Birlik tarafından düzenlenen alım heyeti programında, 23 üye firma ile 204 yabancı firmadan 324 yabancı alıcı ikili iş görüşmelerinde bir araya geliyor. Alım heyeti programı, Türk mücevher ihracatçılarının farklı pazarlardan gelen profesyonel alıcılarla doğrudan temas kurmasına, yeni ticari bağlantılar geliştirmesine ve mevcut iş ilişkilerini güçlendirmesine olanak sağlıyor.

Mustafa Özcan: “İstanbul mücevher fuarı ülkemizin mücevher ticaretinin dünyaya açılan kapısı”

Mücevher İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Özcan, IJS Istanbul Jewelry Show’un 60. kez düzenlenmesinin sektör açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu belirterek, fuarın yalnızca bir ticaret organizasyonu değil, Türkiye mücevher sektörünün dünyaya açılan önemli kapılarından biri olduğunu söyledi.

Özcan, Mücevher İhracatçıları Birliği olarak fuarın daha güçlü ve başarılı bir organizasyon haline gelmesini önemsediklerini ifade ederek, sektörün karşı karşıya olduğu sorunların çözümü için göreve geldikleri günden bu yana çalışmalar yürüttüklerini kaydetti.

Sektörün öncelikli gündemlerinden biri olan altın kotası konusunda Ankara’da yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirten Özcan, taleplerine yönelik yaklaşımın olumlu ve yapıcı olduğunu söyledi. Özcan, bu çalışmaların kısa sürede sonuç vereceğine inandıklarını ifade etti. Gümrüklerde yaşanan sorunların çözümü konusunda da önemli mesafe aldıklarını belirten Özcan, Mücevher İhracatçıları Birliği olarak hem sektörün genel sorunlarını hem de firmaların karşılaştığı özel problemlerin çözümü için gümrük idareleriyle yakın temas halinde olduklarını dile getirdi.

Birlik olarak her hafta gümrük idarelerini ziyaret ettiklerini belirten Özcan, ihtiyaç halinde kendisinin de sürece doğrudan dahil olduğunu, aksi durumda yönetim kurulu üyelerinin ilgili gümrük idareleriyle temas kurarak sorunların hızlı şekilde çözümü için aksiyon aldığını söyledi.

“İstanbul Mücevher Fuarı’nın uluslararası konumunun daha da güçleneceğine inanıyoruz”

Mustafa Özcan, fuarın geleceği ve gelişimini de yakından takip ettiklerini belirterek, fuar yönetimiyle organizasyonun geliştirilmesi gereken yönleri konusunda istişarelerin sürdüğünü ifade etti.

Uluslararası fuarların önemli bir dönüşüm sürecinden geçtiğine dikkat çeken Özcan, bazı köklü fuarların küresel ölçekte güç kaybettiğini belirterek, bu dönüşümün İstanbul Mücevher Fuarı açısından önemli bir fırsat yaratabileceğini söyledi. Özcan, “Bu fırsatı değerlendirmek için fuarımıza sahip çıkmalı, gerekli yönetimsel iyileştirmeleri hayata geçirmeliyiz. Doğru adımlar atıldığı takdirde İstanbul Mücevher Fuarı’nın uluslararası alandaki konumunun çok daha güçleneceğine inancımız tam.” dedi.