ABD'li araç muayene devinin CEO'su: Türkiye için büyük bir kazanım!

Türkiye ekonomisinde son dönemin en büyük dış yatırımlardan biri olan araç muayene istasyonlarının özelleştirmesinde ihaleyi kazanan ABD'li şirketin CEO'su Lothar Geilen, ihale süreci ve gelecek planlamasıyla ilgili Bloomberg HT Genel Yayın Yönetmeni Açıl Sezen'in sorularını yanıtladı.

20 yıl süreli ve iki bölgeyi kapsayan araç muayene istasyonları ihalesini 1,72 milyar dolarla kazanan MOI Ortak Girişim Grubu'nda yer alan ABD'li Opus'un CEO'su Geilen, ihaleyi kazanmalarının büyük bir kazanım olduğunu belirtirken, “Bir an önce uygulamaya geçmeyi bekliyoruz. 2027'de başladığımızda 20 milyonluk bir yeri denetliyor olacağız” dedi.

Türkiye için de ihalenin sonucunun büyük bir kazanım olduğunu vurgulayan Geilen, “1,72 milyar dolarlık doğrudan bir yatırım oldu. Yüzde 50'si devlete gidecek. Biz buradaki kuralları takip edeceğiz” dedi.

Kendi istasyonlarını oluşturacaklarını belirten Opus CEO'su Geilen, buradaki operatörlerle de çalışabileceklerini belirtti. “Açık kapı politikamız var. Biz burada yeni teknolojileri hayata geçireceğiz. Daha fazla verimlilik hedefimiz var” derken “Buradaki oyuncular bizim kurallarımızı yerine getiriyorsa onlara kapımız açık” ifadelerini kullandı.

“TÜVTÜRK ile görüşmedik”

Geilen açıklamalarına şu şekilde devam etti:

“TÜVTÜRK ile görüşme yapma şansımız olmadı.

Rezervasyon sistemini getirmek istiyoruz. Bekleme sürelerini azaltmak istiyoruz. Müşterilerin verilerine bakarak analiz edeceğiz. Verimli bir operasyon hayata geçirmeyi umuyoruz gelecekte.

İhale şartlarından bir tanesi denetim merkezi sayılarının artırılmasıydı. Düzenli ve dengeli bir şekilde dağıtmamız gerekiyor. Yakınlık önemli olacak. Ortalama geçirilen zamanlara bakacağız. Lokasyonlara buna göre karar vereceğiz.

Buenos Aires'te büyük bir operasyonumuz var. Orada rezervasyon sistemini kullanıyoruz. Bu orada gerçekten çok işe yarıyor. Buenos Aires'te bekleme süresi 15 dakikadan daha az.

İkinci bölgede çok kırsal bölgeler de yer alıyor. Burada yalnızca traktör ve tarım araçları denetimine bakacak istasyonlar olacak.

İkinci bölgede daha yaşlı araçlar var. Ama genel olarak denetim süreci aynı olacak.

20 yıl içerisinde araç teknolojilerindeki değişime hazırlıklı olmamız gerekiyor. Yüksek oranda bilgisayar sistemine sahip araçları kullanıyoruz. Bu alanda patent geliştirdik. Bunları Türkiye'ye getireceğiz.

Elektrikli araçlar Türkiye için iyi bir trend. Elektrikli araçların bir emisyon testine ihtiyacı yok ama biz burada bataryayı güvenlik açısından takip edeceğiz. Bunları denetlemek için elimizde bir teknoloji var.

“Fiyatları devlet belirleyecek”

Opus teknoloji odaklı bir şirket. Araçlar geliştikçe muayene süreçlerine bunu dahil edeceğiz. Türkiye'de de araçların güvenliğini göz önünde bulunduracağız.

Hibrit araçlar halen emisyon testlerine dahil olmak zorunda. Aynı zamanda aracın güvenliğini de ölçmek gerekiyor.

Fiyatlar devlet tarafından belirleniyor. Elektrikli araçlar ve hibrit araçlarla ilgili fiyat farkı olacağını düşünmüyorum.

Fiyatları devlet belirleyecek, tabii enflasyon farkıyla. İhalenin 10 yılda, yarısı devlete gidecek.

Burada ciddi bir yatırım süreci bizi bekliyor. Dünyanın en gelişmiş sistemleri olacak. Bütün verileri bulutta tutacağız.

“Kârlı olacağını düşünmesek gelmezdik”

Biz bu programın kârlı olacağını düşünüyoruz, yoksa buraya gelmezdik. Ama başabaş seviyesi için biraz daha beklemek gerekiyor. Türkiye'yi büyük potansiyeli olan bir pazar olarak görüyoruz. Önümüzde güzel zamanlar var.

Bizim için gerçekten büyük bir proje. Bir an önce buraya gelip operasyona başlamak için sabırsızlanıyoruz. Burada olmamızın sebebi iyi bir program olması.

Finansal olarak güçlü olmanız gerekiyor. Buna sahibiz.”

Önceki ihaleye göre üçe katlanan bedel

Araç muayene hizmetlerinin 20 yıl süreyle devir ihalesinde en iyi teklifi 1,72 milyar dolar ile Met-Gün İnşaat, Itversia Gestion, Opus Group ve VTV Norte'den oluşan MOI Ortak Girişim Grubu (OGG) verdi.

İki bölge halinde araç muayene istasyonlarının yapımı, bakımı ve işletilmesi hizmetlerinin özelleştirmesi için yapılan ihalede MOI OGG, birinci bölge için 830 milyon dolar, ikinci bölge için 890 milyon dolar teklif verdi.

Daha önce yapılan ihale 530 milyon dolar seviyesindeyken, bu ihalede 1,72 milyar dolarlık bedele ulaşıldı.

İhale iyi teklifin belirlenmesiyle birlikte teknik olarak sonuçlandı. İmtiyaz sözleşmesi Rekabet Kurulu kararı, Cumhurbaşkanı Kararı ve Danıştay görüşünün alınmasının ardından imzalanacak.

İhaleye ayrıca Doğuş Holding ve Tem Kocaeli Araç Muayene İstasyonları'ndan oluşan Doğuş Tem OGG ile Aktur Araç Muayene İstasyonları, GGK Yapı ve TÜV SÜD'den oluşan AGTT OGG katılmıştı.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, 2027-2047 döneminde araç muayene istasyonlarının yapımı, bakımı ve işletilmesi hizmetlerinin iki bölge (1. Bölge ve 2. Bölge) şeklinde özelleştirmesine yönelik olarak ihale düzenlenmişti.

Araç muayene istasyonlarının yapımı, bakımı ve işletilmesi hizmetlerinin özelleştirme işlemleri 2007 yılında tamamlanmış ve 20 yıl süreli İmtiyaz Sözleşmeleri 15.08.2007 tarihinde imzalanmıştı. Mevcut sözleşmelerin süresi de 14.08.2027 tarihinde sona erecek.