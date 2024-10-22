“A'dan Z'ye Gayrimenkul Geliştirme ve Varlık Yönetimi” sektöre rehberlik ediyor

Kürşat Serkan Hakan’ın 23 yılı aşan tecrübesiyle kaleme aldığı Onon Ajans Yayıncılık’tan çıkan “A'dan Z'ye Gayrimenkul Geliştirme ve Varlık Yönetimi Yatırımcı - Yönetici El Kitabı” raflarda yerini aldı.

Sektördeki önemli bir boşluğu dolduran, “Gayrimenkul Geliştirme ve Varlık Yönetimi”ne yenilikçi bir bakış açısı sunan kitap, sektöre rehberlik ediyor.

Kısa zamanda okuyucularından tam not alan “A'dan Z'ye Gayrimenkul Geliştirme ve Varlık Yönetimi Yatırımcı - Yönetici El Kitabı” verimlilik ve sürdürülebilirlik ana odağından başlayarak, sektörün değişen ve gelişen dünyadaki yolculuğunu ele alıyor.

Yatırımcı gözünden bilinmesi gerekenleri anlaşılır bir dille anlatan kitap, dün-bugün-yarın düzleminde gayrimenkul yatırımının püf noktalarını okuyucu ile buluşturuyor. Kitaba ilişkin bilgi veren Yazar Kürşat Serkan Hakan, bir işi sonuçlandırmak kadar optimizasyon, verimlilik ve sürdürülebilirlik kavramlarının işlere adapte edilmesi gerektiğinin gücüne inanılması gerektiğini söyledi.

Hakan şunları anlattı:

“Bu kitapta, verimlilik ve sürdürülebilirlik gereksinimine dayalı olarak kurulumu anlatılan gayrimenkul varlık yönetiminin sistemini, bu sistemin içerisinde yapılan gayrimenkul geliştirme yönetimi sayesinde iyi ve mükemmel alternatif bir varlık yatırım modelinin nasıl fark yarattığını anlatmaya çalıştım.

Kitapta anlatılan süreçler ile ilgili alacağınız bilgilerin sonunda, şirketinizin/kurumunuzun gayrimenkullerinin minimum risk, maksimum getiri esasına göre yönetilmesi ve geliştirilmesi için daha çok bilgiye sahip olacaksınız. Bunun yanı sıra daha fazlası ile ilgili çeşitli konulara ilginiz artacak.

Bu alanda 23 yılın üzerindeki geçmiş tecrübelerimi anlattığım ve kurmuş olduğum gayrimenkul varlık yönetimi sistemleri ve kitapta örneklerle anlatılan kanıtlanmış çalışmalarımın, sizlerin gayrimenkul varlık yönetimi konusunda profesyonelleşmeye ulaşacağınızın kanıtı olacağını umut ediyorum.

Bu kitabı okurken, kitaptaki tüm bilgilerin bir yaşanmışlığının ve geçmiş hikayelerinin olduğunu düşünerek okumanızı tavsiye ederim. Kitabın sonunda alacağınız bilgiler sayesinde yönettiğiniz gayrimenkullerde meydana gelecek maksimum değer artışını çok yakın zamanda görebileceksiniz.”

Kürşat Serkan Hakan kimdir?

A'dan Z'ye Gayrimenkul Geliştirme ve Varlık Yönetimi Yatırımcı - Yönetici El Kitabı’nı kaleme alan Kürşat Serkan Hakan, 23 yılı aşkın inşaat ve gayrimenkul sektörü yöneticiliği yapmıştır.

Kuruluş aşamasından halka arza giden yolda süreçleri yönettiği GYO ve GYF şirketlerinde 8 yılın üzerinde üst düzey yöneticilik yapan Hakan, Türkiye'nin en büyük inşaat proje yönetim şirketleri, öncü mimarlık ofisleri ve uluslararası tasarım firmalarında proje liderliğini yürütmüştür.

Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği'nin (GYODER) genel müdürlük görevini yapan Hakan, Halk GYO, TSKB GYO, ING Bankası, Yapı Kredi Bankası, Kızılay, TEV başta olmak üzere farklı şirketlerde, proje finansmanı, gayrimenkul varlık yönetimi, gayrimenkul geliştirme, inşaat proje yönetimi, gayrimenkul değerleme gibi alanlarda üst düzey görevlerde bulunmuştur.

Sektörde gördüğü ihtiyaç üzerine tecrübelerini okuyucularla paylaşmak için A'dan Z'ye Gayrimenkul Geliştirme ve Varlık Yönetimi Yatırımcı - Yönetici El Kitabı’nı kaleme alan Hakan, bu alandaki önemli bir açığı kapatmıştır.

Kitaptan

Kitapta, Gayrimenkul Portföy Varlık Yönetimine Genel Bakış, Gayrimenkul Kiralama Süreçleri, Gayrimenkul Yatırım Yönetimi - Satın Alma Stratejileri, Gayrimenkul Pazarlama - Satış - PR Yönetimi Süreçleri, Gayrimenkul İnşaat - Tasarım - Uygulama - Proje Yönetimi Süreçleri, Gayrimenkul Proje Geliştirme Ve Uygulama Süreçleri, Sürdürülebilir Gayrimenkul Yönetimi Çözümleri - Stratejik Analiz Süreçleri, Ticari Gayrimenkul Yönetimi Strateji - Analiz - Çözümleri – Süreçleri, Tesis Yönetimi, Gayrimenkul Sigorta Yönetimi başta olmak üzere çok sayıda teknik analiz, örnek ve bilgilendirici içerik bulunuyor.