Adaylık krizi ‘kimyayı’ bozdu

Türkiye’nin en büyük ikinci ihracatçı sektörü kimyada kriz devam ediyor. İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nde (İKMİB) önceki iki dönemde birliğin başkanlığını yapan ve birliğin yeni yönetiminde de yerini alan Adil Pelister’in Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) başkanlığına adaylığını açıklaması, bunun üzerine İKMİB Başkanı Vefa İbrahim Aracı’nın ise diğer aday Mustafa Gültepe’ye destek açıklaması yapması krizi ayyuka çıkarmıştı.

Pelister, Aracı’yı hedefe alıp “Birlik diyerek ayrıştırmanın yolunu açan bu yaklaşımla aynı masa etrafında oturmam, benim için artık imkansızdır” diyerek tüm yetkilerinden istifa etmişti.

Bu istifanın ardından bu kez de İKMİB Başkan Yardımcısı Eralp Erdem üyelere gönderdiği elektronik posta ve whatsapp mesajında Pelister hakkında bir takım iddialarda bulundu. Özetle Adil Pelister’in adaylığının samimi değil taktiksel olduğu iddiasında bulunan İKMİB Başkan Yardımcısı Erdemi açıklamanın üzerinden 48 saat geçmeden adaylıktan vazgeçmesinin de bunu destekleyen gelişmeler arasında yer aldığını belirtti. Eralp Erdem’in üyelere gönderdiği söz konusu yazıda şu ifadelere yer verildi:

“Adaylık samimi değil, takstiksel”

“Sayın Adil Pelister ile 22 Kasım tarihinde yapılan toplantıda, kendisi TİM Başkanlığına aday olmak istediğini ifade etmiştir. Bunun üzerine Sayın İbrahim Aracı da, kimya sektöründen bir aday olması halinde destek vereceğini belirtmiştir. Ancak geçen yaklaşık 5 aylık süreç boyunca, çeşitli toplantı ve basın lansmanlarında konu gündeme gelmesine rağmen Sayın Pelister tarafından resmi ve net bir adaylık açıklaması yapılmamıştır. 1 Mayıs tarihinde gerçekleştirilen görüşmede ise Sayın Pelister, aday olması halinde seçilme ihtimalinin bulunmadığını, toplantıya katılan şahitler huzurunda bizzat kendi ifadeleriyle defalarca dile getirmiştir. Buna rağmen, Sayın Mustafa Gültepe’nin basın açıklamasından hemen önce, 5 Mayıs tarihinde apar topar adaylık açıklaması yapılmıştır. Ortaya çıkan tablo açık şekilde göstermektedir ki; bu adaylık, sektör vizyonu ve ortak hedefler doğrultusunda şekillenmiş samimi bir adaylık değil, taktiksel bir süreç yönetimidir. Sürecin yürütülüş biçimi, zamanlaması ve 48 saatten kısa süre içerisinde adaylıktan vazgeçilmiş olması bunu net şekilde ortaya koymaktadır.”

“KTM’deki sorumluluk hala Pelister’de”

“Sayın İbrahim Aracı’nın destek yaklaşımı hiçbir zaman kişisel makam arayışlarına, pozisyon pazarlıklarına veya bireysel hesaplara yönelik olmamıştır. Destek anlayışı yalnızca kimya sektörünün menfaatleri, temsiliyet gücü ve ortak kazanımları üzerine kuruludur. Nitekim geçmiş dönemde birlikte çalıştığı birçok yönetim kurulu üyesi ve delegeden destek alamayan Sayın Pelister’in adaylık süreci de, yönetim kurulu üyelerinin bilgisi ve ortak iradesi dışında yürütülmüştür. Öyle ki tüm yönetim kurulu üyeleri adaylık başvurusunu basın açıklamasıyla öğrenmiştir. Hatta ortak kurulan WhatsApp grubunda dahi böyle bir adaylık süreciyle ilgili herhangi bir bilgilendirme yapılmamış, yönetim kurulunun ortak değerlendirme zemini tamamen devre dışı bırakılmıştır. Bugün yaşanan sürecin, sektör adına ortaya konmuş güçlü ve kapsayıcı bir vizyondan çok; pazarlık unsuru aracı ve taktiksel hamleler zinciri olduğu görülmektedir. Ayrıca bu sürecin, geçmiş dönemde sektör içerisinde bırakılan ciddi hasarların, kırılmış ilişkilerin ve kaybedilmiş güven ortamının üzerini örtmeye dönük bir girişim olduğu da açık şekilde görülmektedir. Hepimiz, günü geldiğinde kimya sektöründen gerçekten güçlü, kapsayıcı ve sektörün tamamını temsil eden bir TİM Başkan adayının çıkmasını arzu ederiz. Koparılan yaygaranın ve oluşturulmaya çalışılan sis bulutunun arkasında ise maalesef saklanmak istenen bazı gerçekler vardır. Konu üzerinde titizlikle çalışıyor, inceleme ve tespitlerimizi sürdürüyoruz. Net resim ortaya çıktığında gerekli değerlendirmeleri paylaşacağız. Öte yandan Sayın Adil Pelister halen KATİM AŞ Yönetim Kurulu Başkanıdır. Kimya Teknoloji Merkezi hakkında sorumluluk kendisindedir.”