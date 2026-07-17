ADMİB, UR-GE Projesiyle Meksika'da yeni ihracat kapıları araladı

Akdeniz Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (ADMİB), Ticaret Bakanlığı destekli "Kayseri İli Çelik Kapı ve Yan Sanayi Ürünleri UR-GE Projesi" kapsamında Meksika'nın başkenti Mexico City'de yurt dışı pazarlama faaliyeti gerçekleştirdi.

Projede yer alan 10 Türk firmasının katılımıyla düzenlenen programda, Meksikalı ithalatçılar ve sektör temsilcileriyle yoğun ikili iş görüşmeleri yapıldı. ADMİB Yönetim Kurulu Başkanı Rahmi İncetan ve ADMİB Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Yaşar’ın eşlik ettiği programa Türkiye'nin Meksika Büyükelçisi Murat Salim Esenli ile Ticaret Müşavirleri Nur Pınar İnal ve Zahide Karaca Çoban da katılarak firmalara destek verdi.

Program kapsamında gerçekleştirilen saha ziyaretlerinde katılımcı firmalar, Meksika'daki ithalatçı firmalar ve sektör paydaşlarıyla bir araya geldi. Yerinde yapılan incelemeler sayesinde firmalar, pazarın beklentileri, ürün standartları ve ticari işleyişine ilişkin doğrudan bilgi edinirken, potansiyel iş birlikleri için önemli temaslarda bulundu.

Meksika, yüksek ithalatı ve inşaat yatırımlarıyla öne çıkıyor

Yaklaşık 600 milyar doları aşan ithalat hacmine sahip Meksika, metal işleme makineleri, çelik ürünleri, elektrikli ekipmanlar, otomotiv yan sanayi ve yapı malzemelerinde dünyanın önemli ithalatçıları arasında yer alıyor. Ülkede hız kazanan konut, ticari bina, lojistik merkez ve sanayi yatırımları; kapı ve pencere sistemleri başta olmak üzere yapı malzemelerine yönelik talebi sürekli artırıyor.

Özellikle güvenlik ihtiyacının ön plana çıktığı pazarda çelik kapılar, dayanıklılığı ve yüksek güvenlik özellikleri nedeniyle tercih edilen ürün grupları arasında bulunuyor. Kentleşme, nüfus artışı ve altyapı yatırımlarının da etkisiyle Meksika'nın, Türk çelik kapı ve yan sanayi üreticileri için uzun vadede önemli ihracat potansiyeli taşıdığı değerlendiriliyor.

"Meksika, uzun vadeli yatırım yapılması gereken stratejik bir pazar"

Gerçekleştirilen programı değerlendiren ADMİB Yönetim Kurulu Başkanı Rahmi İncetan, şunları söyledi:

“Meksika'nın yalnızca büyük bir ithalat pazarı değil, aynı zamanda Kuzey Amerika'ya açılan stratejik bir ticaret üssü konumunda yer alıyor. UR-GE projelerimizle üyelerimizi hedef pazarlarda doğru alıcılarla buluşturmaya ve ihracatımızı kalıcı şekilde artırmaya odaklanıyoruz. Meksika'da gerçekleştirdiğimiz görüşmeler, Türk çelik kapı sektörünün kalite, üretim gücü ve rekabetçiliğine yönelik güçlü bir ilgi olduğunu gösterdi. Bu pazarda başarı; düzenli saha ziyaretleri, güvene dayalı ilişkiler ve sürdürülebilir iş birliklerinden geçiyor. Firmalarımızın edindiği temasların önümüzdeki dönemde somut ihracat bağlantılarına dönüşeceğine inanıyoruz.”