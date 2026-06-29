Afyon Blok Mermer Fuarı Türk doğal taşının dünyaya açılan yeni vitrini oldu

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB), fuarda sektörün uluslararası tanıtım markası Turkish Stones ile yer alırken, Yönetim Kurulu Başkanı Metin Çekiç, fuarın Türkiye'nin doğal taş ihracatına ve markalaşma sürecine önemli katkılar sağlayacağını söyledi.

Çekiç, "Turkish Stones markamızla Türk doğal taşını dünyanın en güçlü markalarından biri haline getirmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

17-20 Haziran 2026 tarihleri arasında düzenlenen 2. Afyonkarahisar Uluslararası Blok Mermer Fuarı'nda 308 firma ve kurum yer alırken, dünyanın dört bir yanından gelen alım heyetleri Türk doğal taş sektörünün üretim gücüyle buluştu.

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği'ne üye 53 firma da fuarda katılımcı olarak yer aldı.

Turkish Stones fuarın uluslararası vitrininde yer aldı

İMİB ve Ege Maden İhracatçıları Birliği iş birliğiyle kurulan Turkish Stones standında, Türkiye'nin doğal taş zenginliği ve sektörün uluslararası marka vizyonu ziyaretçilere tanıtıldı.

Fuar boyunca dünyanın farklı ülkelerinden gelen sektör temsilcileriyle birebir görüşmeler gerçekleştirilirken, Turkish Stones markasının yurt içi ve yurt dışındaki bilinirliğini artırmaya yönelik tanıtım faaliyetleri yürütüldü.

Fuara İMİB Yönetim Kurulu Başkanı Metin Çekiç'in yanı sıra Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kazım Büyükgüçlü, Yönetim Kurulu Üyeleri Hüseyin Melih Ercan, Ömer Irmak ve Turhan Akyüz de katıldı.

"Doğal taşta yalnızca üretimi değil markalaşmayı da büyütmeliyiz"

Fuarı değerlendiren İMİB Yönetim Kurulu Başkanı Metin Çekiç, Afyonkarahisar'ın blok mermer üretimindeki gücünün artık uluslararası fuarcılık organizasyonlarıyla daha görünür hale geldiğini belirterek şunları söyledi:

"Türkiye doğal taş rezervi, üretim gücü ve ihracat potansiyeliyle dünyanın en önemli ülkeleri arasında yer alıyor. Artık hedefimiz yalnızca üretmek ve ihraç etmek değil, aynı zamanda Türk doğal taşını güçlü markalarla dünya pazarlarında daha yüksek katma değerle konumlandırmak. Afyonkarahisar Uluslararası Blok Mermer Fuarı bu hedef doğrultusunda sektörümüze önemli bir uluslararası vitrin kazandırdı."

"Turkish Stones sektörün ortak markasıdır"

Turkish Stones markasının yalnızca bir tanıtım projesi olmadığını, Türk doğal taş sektörünün ortak marka vizyonunu temsil ettiğini vurgulayan Çekiç, fuarın bu vizyonun güçlenmesine önemli katkı sağladığını ifade etti ve ekledi:

"Turkish Stones markamız altında sektörümüzü ortak bir hikâyeyle dünyaya anlatıyoruz. Afyonkarahisar'da dünyanın farklı ülkelerinden gelen alıcılarla aynı platformda buluşmak, markamızın uluslararası görünürlüğünü artırırken sektörümüzün de yeni pazarlara erişimini kolaylaştırıyor. Katma değerli ihracatın yolu güçlü markalaşmadan geçiyor."

Doğal taş sektörünün sürdürülebilir büyümesi için uluslararası ihtisas fuarlarının önemine dikkat çeken Çekiç, sektörün ihracat hedeflerine ulaşabilmesi için tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin kesintisiz sürdürülmesi gerektiğini belirtti.

Çekiç, şöyle devam etti:

"Madencilik Türkiye'nin yeraltındaki milli servetini ekonomiye kazandıran stratejik sektörlerden biridir. Bu zenginliği daha yüksek katma değere dönüştürmenin yolu ise yeni pazarlara ulaşmaktan, tasarım ve markalaşmadan geçiyor. Afyonkarahisar Blok Mermer Fuarı'nın ikinci yılında yakaladığı uluslararası ilgi, Türk doğal taşının küresel pazarlardaki güçlü konumunu daha da ileri taşıyacaktır. İMİB olarak Turkish Stones markamızla sektörümüzün dünya pazarlarında hak ettiği yere ulaşması için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz."