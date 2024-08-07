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Almanya'da sanayi üretimi beklentilerin üzerinde arttı

Avrupa'nın en büyük ekonomisi olan Almanya'da sanayi üretimi haziran ayında piyasa beklentilerinin üzerinde bir artış gösterdi.

Haber Merkezi
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Almanya'da sanayi üretimi beklentilerin üzerinde arttı
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Almanya'da Federal İstatistik Ofisi (Destatis) tarafından açıklanan verilere göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi bir haziran ayında önceki aya göre %1,4 yukarı geldi. Piyasalarda beklenti artışın %0,9 olacağı yönündeydi.

Mayıs ayının sanayi üretimi verisi %2,5 düşüşten %3,1 düşüşe revize edildi.

Daha az dalgalı olan üç aylık karşılaştırmalı veriler, üretimin 2024 ikinci çeyrekte önceki üç aya göre %1,3 daha düşük olduğunu gösterdi.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretiminde haziran ayında bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında %4,1 düşüş yaşandı.

İmalat sanayi üretiminin %1,5 arttı ayda, inşaat üretiminde artış %0,3 oldu.

Sanayide üretimin olumlu gelişmesi, esas olarak otomotiv sektöründe gözlenen artışa bağlandı. Otomobil üretimi artışı haziran ayında %7,5 oldu. Bu artış mayıs ayında üretimde %9,9'luk bir düşüşün ardından gerçekleşti.

Elektrikli ekipman imalatında kaydedilen üretim büyümesi %5,2 ile diğer olumlu veri olarak kaydedildi. Buna karşılık, gıda sanayindeki üretimdeki düşüş %5,3 ile genel performans üzerinde olumsuz bir etkiye sahip oldu.

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