Almanya'da sanayi üretimi beklentilerin üzerinde arttı
Avrupa'nın en büyük ekonomisi olan Almanya'da sanayi üretimi haziran ayında piyasa beklentilerinin üzerinde bir artış gösterdi.
Almanya'da Federal İstatistik Ofisi (Destatis) tarafından açıklanan verilere göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi bir haziran ayında önceki aya göre %1,4 yukarı geldi. Piyasalarda beklenti artışın %0,9 olacağı yönündeydi.
Mayıs ayının sanayi üretimi verisi %2,5 düşüşten %3,1 düşüşe revize edildi.
Daha az dalgalı olan üç aylık karşılaştırmalı veriler, üretimin 2024 ikinci çeyrekte önceki üç aya göre %1,3 daha düşük olduğunu gösterdi.
Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretiminde haziran ayında bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında %4,1 düşüş yaşandı.
İmalat sanayi üretiminin %1,5 arttı ayda, inşaat üretiminde artış %0,3 oldu.
Sanayide üretimin olumlu gelişmesi, esas olarak otomotiv sektöründe gözlenen artışa bağlandı. Otomobil üretimi artışı haziran ayında %7,5 oldu. Bu artış mayıs ayında üretimde %9,9'luk bir düşüşün ardından gerçekleşti.
Elektrikli ekipman imalatında kaydedilen üretim büyümesi %5,2 ile diğer olumlu veri olarak kaydedildi. Buna karşılık, gıda sanayindeki üretimdeki düşüş %5,3 ile genel performans üzerinde olumsuz bir etkiye sahip oldu.