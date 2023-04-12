“Amacımız bütün projelerin Türk kalıpçılar tarafından yapılması”

Esra Özarfat

BURSA - Ulusal Kalıp Üreticileri Birliği’nin (UKUB) 21’inci Olağan Genel Kurul Toplantısı Bursa’da yapıldı. Mevcut başkan Şahan Eçin, üyelerin tamamının oyunu alarak yeniden başkan seçildi. Toplantıda konuşan UKUB Başkanı Eçin, birlik olarak misyonlarının Türkiye’deki yerli kalıpçılara iş kazandırmak ve potansiyel oluşturmak olduğunu vurguladı. Şahan Eçin, özellikle sektördeki TİER 1 seviyesindeki kalıp firmalarının yeni kurulan ya da gelişme potansiyeli olan kalıpçıları desteklemesi gerektiğini dile getirdi.

Eçin, “Amacımız bütün projelerin Türkiye’de kalması, Türk kalıpçılar tarafından yapılması. Türk kalıpçılığı kalite anlamında ileri bir seviyeye ulaştı. Bu noktada doğru projelerin doğru kalıpçılara verilmesiyle yapılacak doğru eşleştirmelerle başarılı sonuçlar ortaya çıkacaktır. 2021 yılında 160 milyar dolar olan dünya kalıp sektörünün 2027’de 257 milyar dolar ulaşması bekleniyor. Ana sanayilerin yeni projeleri var ve projeleri yerli kalıpçılarla yürütmek için bizlerden tavsiyelerde bulundular. Biz de makine tonajları ve kabiliyetlerine göre kalıpçı firmaları ana sanayilere yönlendirdik. Ayrıca elektronik sektöründen de benzer bir çalışma talep edildi. Bu çalışmalarla Türk kalıpçılık sektörüne iş gücü noktasında desteklerimiz devam edecek. Geçen dönem Togg ile de sıkı çalışmalarımız oldu. Kalıp sektöründe iş potansiyeli olarak bir sıkıntı bulunmuyor. 2023’ün ikinci yarısından sonra gelecek projeler var” dedi.

Eçin, yetişmiş ve uzman personel yetiştirilmesi için üniversiteler ve meslek liseleriyle işbirliklerini sürdürdüklerini vurguladı. Bir yandan da Ar-Ge merkezi faaliyetleri yürüttüklerini dile getiren Şahan Eçin, BEBKA ile hayata geçirdikleri tersine mühendislik merkezinde sektöre hizmet verdiklerini aktardı.

UKUB Başkanı Şahan Eçin’in yeni yönetiminde Ali Başak, Elif Özge Öztürk, Ergun Tamer, Okan Deniz, İpek Erdem ile Bayram Tayfun Tarakçıoğlu yer aldı.