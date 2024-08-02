Ambalaj Ay Yıldızları yarışmasında finalistler belli oldu

Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) tarafından 11’inci kez düzenlenen ‘Ambalaj Ay Yıldızları Yarışması’nda seçici kurulun başvuruları değerlendirme süreci sona erdi. Ambalaj üreticilerinin, tedarikçilerinin, ambalaj tasarımcılarının ve ürünlerini piyasaya süren marka sahiplerinin katılabildiği yarışmaya gıda, içecekler, elektronik ve elektrikli eşya, sağlık ve güzellik ürünleri, ev-otomotiv-ofis araç ve gereçleri ile ihtiyaç malzemeleri, diğer gıda dışı ürün ambalajları, tıp ve eczacılık ürünleri, endüstriyel ve taşıma ambalajları, ambalaj malzemeleri ve bileşenleri, satış noktası sergileme, sunum ve muhafaza ürünleri, fleksibıl ambalajlar, grafik tasarım ve lüks ambalajlar kategorilerinden başvurular yapılırken, seçici kurul, 3 gün boyunca süren toplantılarda yarışmaya katılan 305 ürünü 13 kategori altında 11 kritere göre değerlendirdi. Ambalaj Ay Yıldızları Yarışması Seçici Kurulu tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda finale kalanlar ‘http://ambalajayyildizlari.com’ ve ‘www.ambalaj.org.tr ‘de yayınlandı.

Uluslararası alanda Türkiye'yi temsil edecekler

Ambalaj Ay Yıldızları Yarışması’nda dereceye giren ambalajlar ‘Altın, Gümüş, Bronz ve Yetkinlik’ ödülleriyle tescillenirken, ‘Altın Ödül’ almaya hak kazanan ürünler arasından Türk Standardları Enstitüsü (TSE) iş birliği ile en fazla 3 adet ‘Altın Ambalaj Ödülü’ de verilecek. Dünya Ambalaj Örgütü (WPO) ve Asya Ambalaj Federasyonu (APF) tarafından akredite edilmiş olan Ambalaj Ay Yıldızları Yarışması’nda dereceye giren tüm katılımcılar WorldStar ve AsiaStar Yarışmalarına da katılabilecek.

Dünya çapında ses getiren tasarımlar

ASD Başkanı Zeki Sarıbekir

Türkiye’nin en prestijli ödülleri arasında gösterilen ve yurt dışından da başvuruların alındığı ‘Ambalaj Ay Yıldızları Yarışması’nda dünya çapında ses getiren özgün ambalaj tasarımlarının, farklı ve yenilikçi ambalaj uygulamalarının ödüllendirildiğini kaydeden ASD Başkanı Zeki Sarıbekir, yarışmaya gelen başvurulardaki artışın sektör adına umut verici olduğuna dikkat çekti. Türk ambalaj sektörünün yurtiçi ve yurtdışında büyük hedeflere yürüdüğüne vurgu yapan Zeki Sarıbekir, “Bu hedefe yürürken en önemli destek noktalarımızdan biri de tasarımın gücü oluyor. Bu kapsamda Ambalaj Ay Yıldızları Yarışması’nda ortaya çıkan inovatif yaklaşımlar ve farklı tasarımlar bizleri mutlu ediyor. Ortaya çıkan tasarımlarla Avrupa’dan Uzak Doğu’ya dünyanın dört bir yanına ihracat yapan sektörümüz çok daha güçlü hale geliyor. ASD olarak bu gücümüzü artırmak için katma değerli üretime ağırlık vermeyi, yenilikçi yaklaşımları ve sektörümüzdeki tüm paydaşları desteklemeye devam edeceğiz.” dedi.

Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) Hakkında

Türkiye'deki önemli ambalaj sanayicilerini bünyesinde bir araya getiren ASD, 1992 yılında 39 ambalaj üreticisi tarafından kuruldu. Temmuz 2024 itibarıyla 260 üyesi bulunan ASD’nin amacı; Türkiye ambalaj sanayinin gelişmesine katkıda bulunmak, sektöre kimlik kazandırmak, ulusal ve uluslararası platformlarda sektörün temsil edilmesini sağlamak, üyeleri arasında birlik beraberlik ve dayanışmayı sağlamak, güçlendirmek ve daimi kılmaktır.