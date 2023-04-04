Ambalaj sektörü 10 milyar dolar ihracat hedefinde

ASD'den yapılan açıklamaya göre, ambalaj sektörü, ASD'nin düzenlediği geleneksel iftar yemeğinde buluştu. Düzenlenen organizasyonda "Afet Sonrası Ruh Sağlığı, Ahlâk ve Ekonomi" başlıklı panelde Prof. Dr. Acar Baltaş ve Prof. Dr. Emre Alkin konuşmacı olarak yer aldı.

Açıklamada etkinlikteki konuşmasına yer verilen ASD Başkanı Zeki Sarıbekir, ambalaj üreticileri olarak sadece gıda ve içecek değil sağlık, temizlik, hijyen başlıkları başta olmak üzere tüm sektörlere hizmet verdiklerini belirtti.

Türkiye ambalaj sektörünün 2021’de 28 milyar dolar pazar büyüklüğüne ulaştığı aktaran Sarıbekir, "2022’de sektörümüz 180 ülkeye 3 milyon 300 bin ton ambalaj ihracatı gerçekleştirdi ve 7,5 milyar dolarlık ihracat geliri elde etti. 2022’de sektörümüzün dış ticaret fazlası 2,7 milyar dolar oldu ve ülke ekonomisinin en önemli sorunlarından biri olan dış ticaret açığının kapanmasına sağladığımız katkıyı artırarak sürdürdük. Bununla birlikte, ihracat birim fiyatımızla Türkiye ortalamasının üzerinde bir performans gerçekleştirmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

- 2030 hedefi 50 milyar dolar ihracat

Zeki Sarıbekir, cumhuriyetin 100’üncü yılı olan 2023'te Türkiye ambalaj sektörünün pazar büyüklüğünü 28 milyar dolardan 30 milyar dolara, kişi başı tüketimi 325 dolardan 380 dolara, ihracatını ise 8 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini belirtti.

Sarıbekir, şöyle devam etti:

"İhracatta 2023 için yeni hedefimizi 10 milyar dolar olarak yeniden belirledik. Ülkemizde yaklaşık 490 milyar dolarlık bir ekonomik hareketi ambalajlarla sağlıyoruz. Türkiye’de toplam GSYİH’nin yüzde 60’ı ambalajla mümkün olmuştur. 2030 yılına ise sektör büyüklüğümüz için 50 milyar dolar, ihracat için de 20 milyar dolar hedef koyduk. Sektör olarak rekabet gücümüz ve potansiyelimiz yüksek. Türkiye ambalaj sektörünün ürünleri dünyada 180 ülkeye direkt ve dolaylı ihraç ediliyor. Türkiye ambalaj sanayisi, Avrasya’nın ambalaj merkezi olma yolunda kararlı adımlarla yürüyor."

Ambalaj sektörü olarak bir yandan büyümeye ve ülkeye daha fazla katkı sunmaya odaklandıklarının aktaran Sarıbekir, diğer taraftan gelecek için sürdürülebilirlik konusunda çalışmalarını da hızlandırdıklarını sözlerine ekledi.