Ambalaj sektörü gücünü koruyor, dış ticaret fazlası giderek artıyor

Ambalaj sektörünün 2025 yılı ilk 6 aylık dış ticaret verileri açıklandı. 2024 yılının ilk 6 ayında 1 milyon 534 bin 845 ton olan ambalaj ihracatı 2025 yılının ilk 6 ayında 1 milyon 636 bin 869 ton olarak gerçekleşti. Değer olarak 2024'ün ilk yarısında 3 milyar 322 milyon dolar olan ihracat, 2025'in aynı döneminde 3 milyar 525 milyon dolara yükseldi. Ambalaj sektörünün 2025 ilk 6 aylık ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre miktar olarak yüzde 7 artarken, değer olarak yüzde 6 artış gösterdi.

Ambalaj türüne göre genel ihracat toplamlarına bakıldığında plastik ambalajlar yüzde 64’lik payla ilk sırada yer alırken, onu yüzde 24 ile kağıt/karton ambalajlar ve yüzde 8 pay ile metal ambalajlar takip etti. Türkiye 2 milyar 265 milyon dolarlık plastik ambalaj ihraç ederken, kağıt/karton ambalaj 827,5, metal ambalaj da 297,1 milyon dolar oldu. İlk 6 ayda en çok ihracat yapılan ülkeler ise Birleşik Krallık, Almanya, ABD, İtalya ve Irak olarak sıralandı.

İthalat yüzde 10 azaldı

2024 yılının ilk 6 ayında 1 milyon 25 bin ton olan ambalaj ithalatı 2025 yılının ilk 6 ayında 922 bin 650 ton olarak gerçekleşti. Değer bazında ise rakamlar sırasıyla 2 milyar 170 milyon dolar ve 2 milyar 120 milyon dolar olarak hesaplandı. Ambalaj sektörünün toplam ithalatı bir önceki yıla göre miktar olarak yüzde 10, değer olarak yüzde 2 azaldı.

2025 ilk 6 ayda ana malzeme bazında ihracat ve ithalat toplamları ile dış ticaret dengesi hesaplandığında, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 22 artışla 1 milyar 405 dolar olarak gerçekleşti.

'Ambalaj sektörü küresel rekabetçiliğini daha da artırıyor'

Türkiye ambalaj sektörünün dış ticaret verilerini değerlendiren Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) Başkanı Zeki Sarıbekir, ambalaj sektörünün, Türkiye’nin dış ticaret fazlası veren önde gelen sektörlerinden biri olarak ülke ekonomisine düzenli ve istikrarlı katkısını sürdürdüğüne dikkat çekti. Zeki Sarıbekir, "2025 yılının ilk 6 ayında 3 milyar 525 milyon dolarlık ihracat ve 1 milyar 405 milyon dolarlık dış ticaret fazlası elde etmemiz, bu gücün en somut göstergesi oldu. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre dış ticaret fazlamızın yüzde 22 artmış olması, Türk ambalaj sanayisinin küresel rekabetçiliğini daha da pekiştirdiğini ortaya koyuyor. Dünyanın farklı bölgelerindeki güçlü pazarlara ihracat yapıyor olmamız, sektörümüzün sadece bölgesel değil, küresel bir oyuncu olduğunun en net kanıtıdır." dedi.

Türk ambalaj sektörünün yalnızca ihracat rakamlarıyla değil, aynı zamanda sürdürülebilirlik, inovasyon ve yüksek katma değerli üretim kabiliyetiyle de öne çıktığının altını çizen Zeki Sarıbekir, "Önümüzdeki dönemde de teknolojik yatırımları hızlandırarak, çevre dostu üretim anlayışını yaygınlaştırarak ve yeni pazarlara açılarak ülkemizin ihracat hedeflerine daha güçlü bir şekilde katkı sunacağız. Bizim en büyük önceliğimiz; ülkemizin döviz gelirlerini artırmak, dış ticaret fazlamızı kalıcı hale getirmek ve Türk ambalaj sektörünü dünyanın ilk 10 üreticisi arasına taşımaktır. Bugüne kadar elde ettiğimiz başarılar, doğru stratejilerle çok daha yüksek hedeflere ulaşabileceğimizi bize gösteriyor. Türk ambalaj sanayisi, ihracat odaklı büyüme vizyonuyla Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörlerinden biri olmaya devam edecektir.”