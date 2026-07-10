Ambalaj sektörü İSO 500'e 25 firma ile girdi, satışlar yüzde 13,5 arttı

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından hazırlanan Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması’nın 2025 yılı sonuçlarına göre, 16'sı Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) üyesi olmak üzere toplam 25 ambalaj sektörü firması listede yer aldı. Bir önceki yıl ise listede 18'i ASD üyesi 28 firma yer almıştı.

2025 yılında 25 firmanın gerçekleştirdiği üretimden satışlar yüzde 13,48 artışla 248,3 milyar TL'den 281,8 milyar TL'ye çıktı. İhracatları ise yüzde 9,32 düşüşle 913 milyon dolara geriledi. 25 firmanın toplam çalışan sayısı da yüzde 20,44 düşüşle 10 bin 395 kişiye indi. Ambalaj sektöründeki firmaların üretimden satışları 2025’te toplam içerisinde yüzde 2,5'lik pay alırken, ihracattaki payları yüzde 0,9, çalışan sayısındaki payları ise yüzde 1,3 olarak gerçekleşti.

Ambalaj sanayisi gücünü ortaya koydu

Ambalaj sanayinin küresel ekonomide yaşanan zorlu koşullara, artan maliyetlere ve dış pazarlardaki daralmaya rağmen üretimden satışlarını artırmayı başararak üretim gücünü ve dayanıklılığını bir kez daha ortaya koyduğunu belirten ASD Başkanı Zeki Sarıbekir, "Ancak aynı dönemde ihracatta yaşanan gerileme ve özellikle çalışan sayısındaki düşüş, sektörümüz açısından dikkatle değerlendirilmesi gereken önemli bir tabloyu işaret ediyor. İstihdamdaki bu azalma, yalnızca ambalaj sektörünün değil, genel sanayi ekosisteminin karşı karşıya olduğu maliyet baskılarının ve rekabet koşullarının bir yansımasıdır." dedi.

Zeki Sarıbekir değerlendirmelerine şöyle devam etti:

"Ambalaj sanayisi, ihracatçı sektörlerin en önemli çözüm ortaklarından biri olarak gıdadan kimyaya, otomotivden beyaz eşyaya kadar birçok sektörün küresel rekabet gücüne katkı sağlıyor. Dolayısıyla ambalaj sektörünün güçlenmesi, Türkiye sanayisinin tamamının güçlenmesi anlamına geliyor. Önümüzdeki dönemde finansmana erişimin kolaylaştırılması, ihracatçının rekabetçiliğini artıracak desteklerin sürdürülmesi ve yeşil dönüşüm yatırımlarının teşvik edilmesiyle sektörümüzün istihdam oluşturan ve ihracatını artıran bir büyüme ivmesi yakalayacağına inanıyoruz."