Ambalaj sektörü İSO 500'e 28 firma ile girdi, satışlar yüzde 50 arttı

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından hazırlanan Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması’nın 2024 yılı sonuçlarına göre, 18’i Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) üyesi olmak üzere toplam 28 ambalaj sektörü firması listede yer aldı. Bir önceki yıl ise listede 15'i ASD üyesi 25 firma yer almıştı.

2024 yılında 28 firmanın gerçekleştirdiği üretimden satışlar yüzde 50 artışla 248 milyar 343 milyon liraya çıkarken, ihracatları yüzde 7,74 düşüşle 1 miyar 7 milyon dolara geriledi. 28 firmanın toplam çalışan sayısı da yüzde 1 düşüşle 13 bin 67 kişiye indi. Ambalaj sektöründeki firmaların üretimden satışları 2024’te toplam içerisinde yüzde 2,9’luk pay alırken, ihracattaki payları yüzde 1, çalışan sayısındaki payları ise yüzde 1,6 olarak gerçekleşti.

'Sektörün potansiyeli çok büyük'

Konu hakkında değerlendirmelerde bulunan Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) Başkanı Zeki Sarıbekir, İSO 500 listesinde bu yıl ambalaj sektörümüzden 28 firmanın yer almasının, sektörün üretim, teknoloji ve ihracat kapasitesinin ne denli güçlü olduğunun somut bir göstergesi olduğuna işaret etti. Ambalaj sektörünün geçtiğimiz yılı 2,7 milyar dolarlık bir dış ticaret fazlası ile tamamladığını ve her yıl bu yüksek performansın devam ettiğini kaydeden Sarıbekir, şöyle devam etti:

"Ambalaj sektörü, sanayinin tüm alanlarına dokunan stratejik bir yapıya sahip. Gıdadan kimyaya, sağlıktan elektroniğe kadar hemen her ürünün taşıyıcısı, koruyucusu ve markalaşmasında önemli rol oynayan ambalaj sektörünün gücünü sadece iç pazarda değil, ihracatta da hissettiriyoruz. Oldukça zorlu geçen 2024 yılında 7 milyar dolara yaklaşan ambalaj ihracatımızı, özellikle en büyük ihracat pazarımız olan Avrupa'ya ve yakın coğrafyaya yoğunlaşarak önümüzdeki yıllarda çok daha ileriye taşıma potansiyelimiz var. İSO 500 listesine giren ambalaj firmalarımızı yürekten kutluyorum. Bu başarılar, nitelikli üretim anlayışımızın, teknolojiye yatırım yapan firmalarımızın ve sektörümüzün küresel ölçekteki rekabetçiliğinin bir sonucudur. Daha fazla markalaşma, daha fazla katma değer ve daha sürdürülebilir üretim için çalışmaya devam edeceğiz.”