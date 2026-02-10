Ambalajın 'Ay Yıldızı' olmak için başvurular başladı

Dünya genelinde sektöre değer katan özgün ambalaj tasarımları, yenilikçi uygulamalar ve sürdürülebilir çözümlerin ödüllendirildiği yarışma, ambalaj sektörünün gelişimine katkı sağlamayı ve tasarımın katma değerini ön plana çıkarmayı amaçlıyor.

13 farklı kategoride başvuru imkanı

Ambalaj Ay Yıldızları 2026 kapsamında başvurular; gıda, içecekler, elektronik ve elektrikli eşya, sağlık ve güzellik ürünleri, ev-otomotiv-ofis araç ve gereçleri ile ihtiyaç malzemeleri, diğer gıda dışı ürün ambalajları, tıp ve eczacılık ürünleri, endüstriyel ve taşıma ambalajları, ambalaj malzemeleri ve bileşenleri, satış noktası sergileme-sunum-muhafaza ürünleri, fleksibl ambalajlar, grafik tasarım ve lüks ambalajlar olmak üzere 13 kategoride kabul edilecek.

Yarışmada dereceye giren ambalajlar Altın, Gümüş, Bronz ve Yetkinlik Ödülleri ile tescilleniyor. Altın Ödül almaya hak kazanan ürünler arasından ise Türk Standardları Enstitüsü (TSE) iş birliğiyle en fazla 3 adet Altın Ambalaj Ödülü de verilecek.

Uluslararası yarışmalara açılan kapı

Dünya Ambalaj Örgütü (WPO) ve Asya Ambalaj Federasyonu (APF) tarafından akredite edilen Ambalaj Ay Yıldızları Yarışması’nda dereceye giren tüm katılımcılar, WorldStar ve AsiaStar yarışmalarına katılma hakkı da elde edecek.

Yarışmanın Seçici Kurul Toplantısı, 8–9 Temmuz 2026 tarihlerinde ASD – Ambalaj Binası’nda gerçekleştirilecek. Ambalaj Ay Yıldızları 2026 Yarışması sonuçları ise 16 Temmuz 2026 Perşembe günü yazılı basın bülteni ile duyurulacak ve www.ambalajayyildizlari.com adresinde yayımlanacak.

“Tasarım, sektörün küresel gücünü artırıyor”

Yarışmaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan ASD Başkanı Zeki Sarıbekir, Ambalaj Ay Yıldızları’nın sektör için taşıdığı öneme dikkat çekerek şunları söyledi:

“Ambalaj sektörü olarak hem yurt içinde hem de yurt dışında büyük hedeflerimiz var. Daha yüksek katma değer üretmenin yolu ise tasarımın, inovasyonun ve sürdürülebilirliğin gücünden geçiyor. Ambalaj Ay Yıldızları Yarışması, sektörümüzün yaratıcılığını ortaya koyan ve uluslararası platformlara açılmasını sağlayan çok değerli bir organizasyon. Bu yarışmaya olan ilginin giderek artıyor olması bizi son derece memnun ediyor.”